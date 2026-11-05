El juego de Katsuhiro Harada que desarrolla con Vs Studio en conjunto con SNK será el último de su carrera

Tras más de tres décadas trabajando para Bandai Namco y marcar la historia del género de juegos de pelea como director y productor de Tekken, Katsuhiro Harada ha decidido emprender el «último baile» de su carrera profesional. El veterano desarrollador japonés asumió la dirección de VS Studio, una subsidiaria de SNK, tras reflexionar detenidamente sobre su futuro al aproximarse a los 50 años.

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«Al acercarme a los 50 años, empecé a pensar en cómo quería pasar los 10 años restantes de mi carrera como desarrollador de videojuegos, dado que la edad estándar de jubilación en Japón es alrededor de los 60», explicó Harada en entrevista con Games Industry. El desarrollador japonés señaló que la extensión en los ciclos de producción actuales influyó de forma directa en su perspectiva: «Solíamos lanzar un juego al año, pero ahora se pueden tardar cinco años en hacer un solo juego. Cuando cumplí 50, me di cuenta de que solo tendría tiempo para hacer un juego más, así que quise intentar algo nuevo».

¿Qué puede esperar la FGC del último juego de Harada con VS Studio de SNK?

Tras anunciar su salida de Bandai Namco, Harada recibió múltiples propuestas antes de optar por SNK y el proyecto de VS Studio, donde la conversación con los inversionistas se enfocó plenamente en el desarrollo de videojuegos: «Solo hablamos de juegos, juegos, juegos y más juegos, hasta que el acuerdo estuvo finalizado». Para llevar a cabo este proyecto final, ha reclutado a un equipo con amplia trayectoria en el sector. «A los 50 años, la experiencia puede ser una ventaja, porque la experiencia realmente importa», afirmó Harada al comparar el desarrollo de videojuegos con los deportes.

Aunque la propiedad intelectual de Tekken permanece bajo el control de Bandai Namco, el nuevo proyecto de Harada busca capturar la atención de la comunidad de juegos de pelea (FGC) a través de un enfoque centrado en su experiencia. El desarrollador ha confirmado que trabaja en un nuevo «juego competitivo», respaldado por un equipo donde figuran veteranos como Kohei Ikeda, exdirector de Tekken 8. Sobre la dinámica de trabajo en un estudio de menor tamaño, Harada indicó: «Cuando discutimos ideas, todos se involucran, independientemente de su rol. Artistas, ingenieros, directores y diseñadores de juegos se sientan juntos e intercambian ideas».

La comunidad local es importante incluso en el proceso de desarrollo de un juego.

Harada ha documentado algunas reuniones con otros desarrolladores japoneses en sus oficinas de Vs Studio.

Asimismo, el creativo ofreció su visión sobre el papel de la tecnología y las comunidades locales en el futuro del género competitivo. Sobre la inteligencia artificial aplicada a los juegos de pelea, declaró: «Creo que la IA desempeñará un papel más importante en la búsqueda de partidas en el futuro, al analizar el comportamiento de los jugadores, los niveles de habilidad, los hábitos y otros datos con mucho más detalle. Eso puede ayudar a crear partidas más justas y disfrutables para cada jugador individual».

Respecto a la evolución de la escena presencial y los torneos, Harada enfatizó la importancia de mantener la energía de la comunidad: «En muchos sentidos, creo que el futuro de los juegos de pelea está fuera de los propios juegos. En mi opinión, las comunidades locales son la base de todo, donde los nuevos jugadores hacen amigos, aprenden el juego y se convierten en fanáticos a largo plazo. Apoyar esa base es una de las cosas más importantes que los desarrolladores y distribuidores pueden hacer por el futuro de los juegos de pelea».

Fuente: Game Industry