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El juego de Konami, Darwin’s Paradox, puede causar un grave error en PS5

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Nos tiene muy felices el regreso de Konami al mundo de los videojuegos. En realidad nunca lo abandonó, pero tras varios años de dedicarse principalmente a los ‘pachinko’ nos alegra mucho ver que se está tomando en serio su rol como una de las compañías que alguna vez fue una de las más importantes de la industria y sacando juegos tan interesantes como los recientes Silent Hill, Metal Gear Solid y anunciar un nuevo Castlevania. Pero no solo se está encargando de juegos basados en sus franquicias, pues también distribuye Darwin’s Paradox, un divertido juego de plataformas, puzles y sigilo del equipo francés ZDT Studio.

Este juego salió a la venta el 2 de abril de 2026, pero si estaban planeando jugarlo en PlayStation 5, tal vez sea mejor que esperen un poco. Al momento de hacer esta nota (6 de abril de 2026) Darwin’s Paradox tiene un error que está afectando a muchos jugadores en PS5 y es que al llegar a cierto punto, apaga de forma forzada la consola.

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Al llegar al final del nivel ¡Esto está que arde! – 6, —la sección en la que debemos escondernos y huir de una gaviota— escapamos en un camión de basura y el pulpo recuerda cómo usar la habilidad de camuflarse, pero justo en ese instante el juego calienta tanto la consola que la fuerza a apagarse de inmediato. No importa si están jugando en modo de gráficos «rendimiento» o «belleza».

Aunque parece que no le sucede a todos los jugadores de Darwin’s Paradox en PS5, sí está afectando a un número considerable que están reportando el error en foros de Reddit y publicaciones en Twitter. Este mismo problema nos ocurrió a nosotros en GamerFocus y esa es la razón por la que no pudimos tener la reseña del juego a tiempo para su lanzamiento.

Nosotros estamos en contacto con los desarrolladores a través de la empresa de PR de Konami para Latinoamérica y nos informaron que el estudio ya está al tanto del problema y trabajando en una solución. Actualizaremos esta nota tan pronto tengamos noticias de que el error fue reparado, pero mientras tanto les recomendamos esperar y no comprar todavía Darwin’s Paradox para PS5.

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Además de PS5, Darwin’s Paradox también está disponible para Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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