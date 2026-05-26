El juego de mesa King of Tokyo se convierte en videojuego, del creador de Magic: The Gathering, Richard Garfield

King of Tokyo llegó en días pasados a PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch y PC (Steam), desarrollado por Breakfirst y distribuido por Microids. Este es un juego de mesa de 2011 creado por Richard Garfield, diseñador del popular juego de cartas Magic: The Gathering, ahora adaptado a videojuego. Puedes jugar como un kaiju o monstruo gigantesco que siembra el caos a su paso. Lanza los dados y crea las mejores combinaciones para curarte, atacar, comprar cartas o ganar Puntos de Victoria.

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Adapta tu estrategia para alzarte con el título de Rey de Tokio en el momento justo y derrotar a todos tus oponentes a la vez. El primer jugador en alcanzar 20 Puntos de Victoria gana la partida, o el último en pie se lleva la victoria. No niega una sola pizca de su inspiración en King of the Monsters de SNK y el universo de Godzilla.

En King of Tokyo encuentras modos para un jugador y multijugador local: Enfréntate a oponentes controlados por la cpu en partidas personalizables adaptadas a todos los niveles de dificultad o desafía hasta a cinco amigos en intensas batallas. Gana Puntos de Victoria o reduce los puntos de vida de tus oponentes a cero para conseguir la victoria. Juega como uno de los seis monstruos icónicos: Gigazaur, Cyber ​​Kitty, Alienoid, King, Mecha Dragon o Space Penguin, todos legalmente diferentes.

Pero las cartas no han sido olvidadas, acumula energía durante la partida para comprar cartas de poder, que te permitirán cambiar de estrategia y aumentar tus posibilidades de ganar. Con este complejo sistema de cartas, cada partida es única. Sumérgete en una experiencia totalmente inmersiva con gráficos y sonidos que resaltan las animaciones de los monstruos, del juego de mesa a tu pantalla.