El juego de Paranormal Activity ha sido cancelado, Paramount no le quiso dar más tiempo al desarrollador para terminarlo

Aunque resultaba menos y menos escalofriante con cada nueva entrega de la saga, las películas de Paranormal Activity siguen siendo unas de las experiencias más aterradoras que hemos tenido en la gran pantalla y estábamos ansiosos de probar el juego basado en ellas que se supone iba a salir dentro de poco. Tristemente, eso ya no será una realidad porque Paranormal Activity: Theshold ha sido cancelado.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Paranormal Activity: Treshold. Seguir

Una de las razones por las que este título podía haber sido un éxito es porque estaba siendo desarrollador por Brian Clarke y sus colaboradores de Darkstone Digital, responsables de uno de los juegos más miedosos de todos los tiempos: The Mortuary Assistant.

Mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial en BlueSky, Clarke anunció que el desarrollo de Paranormal Activity: Theshold ha sido detenido y explicó las razones detrás de ello. A continuación tienen nuestra traducción al español de su mensaje:

No es un secreto que el desarrollo de videojuego enfrenta constantes cambios y retos, especialmente para un desarrollador en solitario. Era claro que el juego necesitaba más tiempo para asegurar que fuera lo mejor que podía ser. DreadXP me apoyó y juntos solicitamos una extensión de tiempo a Paramount.



Tristemente Paramount no estuvo de acuerdo con la extensión de tiempo. Esto me dejó con dos opciones: apresurarme en el desarrollo y sacar un producto de calidad inferior del que yo no iba a estar orgulloso o cada uno seguir por su propio camino. Escogí lo segundo.



Orgullosamente, DreadXP me apoyó en cada paso del camino y nos separamos de Paramount en términos amigables. Fue un honor haber sido considerado para trabajar en una franquicia que amo tanto.



Así que este capítulo termina para mi, pero no voy a ningún lado. Voy a necesitar unas pequeñas vacaciones pero estoy emocionado por regresar a la esquinita de terror que ustedes tan generosamente me han permitido ocupar.

Pueden ver el mensaje en su idioma original a continuación.

Important announcement everyone. Please give it a read and thank you all so much for your support of my work and for indie developers in general! 🖤 — Brian Clarke (DSD)💀 PAX EAST (@darkstonedigital.com) 2026-05-07T19:06:34.626Z

De haber sido completado, Paranormal Activity: Treshold hubiera sido una aventura de terror en primera persona en la que visitaríamos dos periodos de tiempo diferentes, uno en el que una joven pareja (Robert y Jess) se mudan a su nueva casa y encuentran una misteriosa caja rodeada de símbolos ocultistas y empiezan a pasar cosas extrañas, y otra en la que controlamos a un detective de policía que tiempo después debe resolver el caso de dos cadáveres encontrados en el mismo lugar.

Pueden ver el tráiler con el que este título se anunció hace unos meses a continuación.

Es una lástima que Paramount haya decidido no dar más tiempo al desarrollador para terminar Paranormal Activity: Theshold y que eso haya llevado a la cancelación del juego. No sabemos las condiciones que los llevaron a decir «No», pero a estas alturas ya deberían saber que el desarrollo de videojuegos requiere tiempo y paciencia. Hubiéramos podido tener otra obra maestra del terror al estilo de The Mortuary Assistant, pero ahora solo podremos preguntarnos cómo hubiera sido el producto final.