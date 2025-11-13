Videojuegos

El juego de pelea Avatar Legends sí hace uso de comandos para sus poderes

GGI ha compartido el primer tutorial del juego en sus redes sociales, el cual revela algunas de las mecánicas únicas del juego.

La semana pasada conocimos que Avatar Legends, el juego de pelea que adapta el universo de la leyenda de Aang, tendrá una beta cerrada o Alpha Playtest disponible para los jugadores de Norte y Sur América. Ahora, los encargados del desarrollo de Avatar Legends: The Fighting Game han compartido nueva información sobre las mecánicas y ejecución de los movimientos de pelea.

¿Cómo se juega Avatar Legends: The Fighting Game?

El video compartido desde las redes sociales del juego de pelea Avatar Legends confirma que el título usará un esquema de cuatro botones: Debil (A), Medio (B), Fuerte (C) y un botón especial llamado Flow Stance, el cual sirve para cubrirse de los ataques enemigos y manipular el elemento o poder especial del personaje.

Al combinar el Flow Stance con direcciones, el sistema abre rutas de movimiento únicas; por ejemplo, se observa a Aang ejecutando deslizamientos rápidos tanto por el suelo —con bajo perfil— como por el aire. Adicionalmente, Gameplay Group International ha compartido que en el próximo video se encargarán de explicar a fondo los movimientos especiales de Aang, los cuales se ejecutan con movimientos de comando tradicionales.

¿Cuándo se llevará a cabo el Alpha Playtest de Avatar Legends: The Fighting Game?

El juego de pelea Avatar Legends sí hace uso de comandos para sus poderes

El Alpha Playtest del juego de pelea de Avatar se llevará a cabo del 5 al 7 de diciembre de 2025. Además, como ya habíamos dicho, únicamente podrán participar jugadores ubicados en las regiones de Norteamérica y Sudamérica. Las demás regiones tendrán que esperar hasta que sea anunciado un periodo de prueba global. La fecha límite para completar la solicitud de registro es el 20 de noviembre de 2025, en el formulario que encontrarán en el siguiente enlace.

La fecha de lanzamiento Avatar Legends: The Fighting Game aún no ha sido anunciada. Sin embargo, los responsables del desarrollo del juego han confirmado que saldrá al mercado a mediados del 2026.

Fuente: @avatar_fighters

