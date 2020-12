El juego de Scott Pilgrim llegará para estrenar el 2021

Durante el √ļltimo Ubisoft Forward, el estudio franc√©s nos dio una noticia que evoc√≥ la nostalgia en nosotros: el regreso de Scott Pilgrim Vs. The World: The Game a las tiendas digitales. Aunque la noticia inicial indicaba un relanzamiento para finales del 2020, Ubisoft ha confirmado que esta fecha ser√° para el 14 de enero.

El juego de Scott Pilgrim estará disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC y Google Stadia. Esta edición incluirá el contenido descargable que agregaba a Knives Chau y Wallace Wells como personajes seleccionables. No se sabe todavía si habrá una versión física para el juego.

Scott Pilgrim Vs. The World: The Game salió por primera vez al mercado en el 2010, justo en la víspera del estreno de la adaptación cinematográfica dirigida por Edgar Wright. El título fue retirado de las tiendas digitales en el 2014, haciendo imposible su descarga para cualquiera que quisiera comprarlo.

Durante el d√©cimo aniversario de la pel√≠cula, los fans esperaban tener buenas noticias, pero no hubo suerte. Unas semanas despu√©s, el autor del c√≥mic original ‚ÄĒBrian Lee O‚ÄôMalley‚ÄĒ coment√≥ en redes sociales que le ‚Äúsorprender√≠a‚ÄĚ volver a ver el juego. Por fortuna, durante el Ubisoft Forward presentado en septiembre, los fans quedaron deleitados con el regreso de Scott Pilgrim.

Prep√°rense para volver a sentir la ira de la Liga de los Exnovios Malvados.

Vía: Polygon