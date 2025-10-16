El juego de terror Amnesia: The Bunker está gratis en Epic Games Store (octubre 2025)

Una de las mejores forma de celebrar el mes de las brujas es, obviamente, jugando videojuegos de terror. Hay una gran cantidad de nuevos juegos en el género que valen la pena —como Silent Hill f, Heartworm, Cronos: The New Dawn y muchos más— pero si no quieren gastar dinero ahora tenemos una excelente opción. La tienda de juegos digitales para PC Epic Games Store está ofreciendo el aterrador Amnesia: The Bunker por tiempo limitado para PC. Una vez lo agreguen a su biblioteca, pueden conservarlo para siempre.

Este juego de Frictional Games es parte de la revolucionaría saga de juegos de terror Amnesia y nos lleva a la primera guerra mundial. Somos un soldado atrapado en un bunker con una monstruosa y misteriosa criatura. Debemos evitarla mientras buscamos la forma de huir.

Para obtener Amnesia: The Bunker gratis solo tienen que visitar la página del juego en la tienda digital Epic Games Store entre las 10:00 a.m. del jueves 16 de octubre y la misma hora del jueves 23 de octubre de 2025 (hora de Colombia). Damos clic en el botón ‘conseguir’ y listo. El juego ya quedó en nuestra librería y podemos descargarlo y jugar sin pagar cuando queramos.

Después del 23 de octubre, dejará de estar gratis y recuperará su costo normal de 51.899 pesos colombianos. En ese momento pasará a estar gratis el juego de terror Fear The Spotlight, que también les recomendamos mucho.-

¡Esperamos que los disfruten mucho!