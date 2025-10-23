El juego de terror Fear The Spotlight está gratis en Epic Games Store (octubre 2025)

Seguimos celebrando el mes de las brujas con juegos de terror gratis. Esta semana le toca el turno a Fear The Spotlight un pequeño pero atrapante ‘survival horror’ estilo retro desarrollado por el estudio independiente Cozy Game Pals que podemos descargar gratis para PC en Epic Games Store.

En este juego controlamos a Vivian, una joven nerd enamorada de su amiga Amy. Para impresionarla, acepta visitar con ella su escuela en la noche para una sesión de espiritismo con una tabla ouija. Pero algo extraño ocurre. Amy desaparece y Vivian ahora debe buscarla en una versión infernal de su propia escuela en la que algo la persigue. Si quieren conocer más sobre este juego los invitamos a leer nuestra reseña.

Para obtener Fear The Spotlight gratis solo tienen que visitar la página del juego en la tienda digital Epic Games Store entre las 10:00 a.m. del jueves 23 de octubre y la misma hora del jueves 30 de octubre de 2025 (hora de Colombia). Damos clic en el botón ‘conseguir’ y listo. El juego ya quedó en nuestra librería y podemos descargarlo y jugar sin pagar cuando queramos.

Después del 30 de octubre, dejará de estar gratis y recuperará su costo normal de $41.499 pesos colombianos. En ese momento pasarán a estar gratis los juegos de terror Bendy and the Ink Machine y Five Nights at Freddy’s: Into the Pit.

Si tienen problemas con los acertijos de este juego, aquí les tenemos una guía.