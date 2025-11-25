El juego de terror Horses fue baneado en Steam, pero tiene fecha de lanzamiento en otras tiendas

El mundo de los videojuegos de terror está saturado de juegos de horror ‘de mascotas’ que persiguen el éxito de FNAF, juegos de supervivencia que quieren ser The Forest e imitadores de otros juegos de gran éxito. Resulta agradable que otros desarrolladores se arriesguen a hacer cosas diferentes y perturbadoras, pero lastimosamente eso los pone en riesgo. El estudio independiente italiano Santa Ragione —creadores de Saturnalia y Mediterranea Inferno, una de mis novelas visuales favoritas— está próximo a lanzar su extraño videojuego Horses, pero no lo van a encontrar en Steam porque fue baneado de esa tienda.

Horses es una aventura en primera persona en la que vamos a pasar unos días ayudando en una granja a criar «caballos». Pero los caballos no son exactamente lo que esperamos. A continuación pueden ver un tráiler del juego que saldrá en Epic Games Store, GoG, itch.io y Humble Store el martes 2 de diciembre de 2025.

La oscura y perturbadora temática de este juego definitivamente no le gustó a Steam, que decidió no publicar el juego sin dar explicaciones claras a sus desarrolladores. Es aquí que debería proceder a quejarme de la oleada de censura en Steam propiciada por las compañías de pago e impulsada por organizaciones conservadoras que también impidió la publicación del juego Vile: Exhumed en la plataforma, pero dejaré que los desarrolladores del juego sean quienes se pronuncien.

Mediante un comunicado en su página web expresaron lo siguiente:

Estamos comprometidos a producir narrativas desafiantes y para adultos. Horses utiliza imágenes grotescas y subversivas para confrontar el poder, la fe y la violencia. Rechazamos los estándares subjetivos de obscenidad y creemos que este tipo de censura moralizante evoca un pasado más oscuro en el que se utilizaron vagas nociones de «decencia» para silenciar a los artistas. Los videojuegos son un medio artístico y las obras legales para adultos deben seguir siendo accesibles. Respetamos a los jugadores lo suficiente como para presentar el juego tal como está previsto y para permitir que los adultos elijan a qué jugar; las obras legales no deben quedar inaccesibles por las decisiones opacas de una tienda monopolística. Steam minimiza públicamente la curación humana en favor de la optimización algorítmica de las ventas, pero interviene con la censura cuando la visión artística de un juego no se alinea con lo que los propietarios de la plataforma consideran arte aceptable. El comportamiento de Steam determina pasivamente qué títulos los desarrolladores se sienten seguros creando, impulsando la censura preventiva.

En una entrevista con la publicación Gamesindustry.biz, el cofundador y director de Santa Ragione habló más a fondo del caso de Horses y anunció que esta situación ha puesto al estudio en riesgo, por lo que es posible que tenga que cerrar poco después del lanzamiento del juego.

Esperamos que las cosas no resulten así. Que Horses logre ser un éxito y que Santa Ragione logre sobrevivir a pesar de todo. También condenamos fuertemente estas prácticas de censura de Steam.