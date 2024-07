El juego de terror indie Lakeview Cabin Collection llega a consolas

Aquí tenemos otro título de culto entre los amantes del terror que finalmente podremos jugar por fuera de PC. El estudio y distribuidor especializado en horror retro Puppet Combo —Nun Massacre, The Glass Staircase— anunció que se encargará de traer a consolas el bizarro Lakeview Cabin Collection desarrollado por Roope Tamminem.

Este curioso título de terror, acción en 2D y puzles con un estilo de 16-bit salió hace casi una década en PC. Es una especie de «colección» en la que visitamos cuatro escenarios inspirados en películas de horror de los años 70 y 80 como Viernes 13, Halloween y Alien. Pueden ver un tráiler a continuación.

Si no lo han jugado en PC y prefieren hacerlo frente al televisor, no tienen que esperar mucho. Pupper Combo reveló que la fecha de lanzamiento de Lakeview Cabin Collection en PS4, PS5, Xbox One y Series X|S será el jueves 25 de julio de 2024. Hay una versión planeada para Switch, pero no sabemos cuándo podría llegar.

Si no están interesados en jugar en consolas, Lakeview Cabin Collection también se encuentra disponible para PC en Steam, Humble Store e itch.io. Es perfecto para los amantes del cine retro y ‘exploitation’.