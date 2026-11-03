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El juego gacha Silver Palace ya tiene fecha de lanzamiento

Investigando cuándo lo vamos a jugar.

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Uno de los juegos más llamativos que saldrán próximamente es Silver Palace y eso sorprende porque se trata de un juego gratis «tipo gacha» al estilo de Genshin Impact, pero definitivamente luce como una aventura fantástica y controlar un detective en una bizarra ciudad inspirada en la Inglaterra victoriana llama mucho la atención. No vamos a tener que esperar mucho para jugarlo porque ya tiene fecha de lanzamiento.

El estudio Elementa anunció finalmente que su título saldrá a nivel mundial el lunes 14 de diciembre de 2026 para dispositivos móviles Android, iOS, PC y PlayStation 5. Pueden ver el nuevo tráiler con la revelación de la fecha a continuación.

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Cuando salga, Silver Palace estará localizado a doce idiomas entre los que afortunadamente estará disponible el español de Latinoamérica. Si están interesados pueden irse prerregistrando usando este enlace.

Recuerden que este será un juego gratis con microtransacciones de pago. Esperamos que no tenga una monetización abusiva como tantos otros juegos del mismo tipo.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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