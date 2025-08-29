El juego gratis Dragon Ball Gekishin Squadra ya tiene fecha de lanzamiento

Ya sabemos cuándo sale el ‘pseudo-MOBA’ —en realidad un juego de combates 4c4 que no se parece tanto a LoL o HoK— basado en la obra de Akira Toriyama. El estudio Ganbarion y la distribuidora Bandai Namco Latinoamérica ya anunciaron la fecha de lanzamiento de su juego gratis Dragon Ball Gekishin Squadra mediante un nuevo tráiler cinematográfico.

Pueden ver este nuevo avance a continuación. Deben tener en cuenta que este no muestra verdadera jugabilidad. Si quieren ver cómo se juega, pueden encontrar un video con acción ‘in-game’ aquí.

Ya está confirmado que la fecha de lanzamiento de Dragon Ball Gekishin Squadra será el martes 9 de septiembre de 2025. Podremos descargarlo sin costo en PS4, PS5, Nintendo Switch, dispositivos móviles iOS, Android y en PC mediante Steam.

El objetivo del juego es hacer un equipo con hasta cuatro jugadores y seleccionar héroes y villanos icónicos de Dragon Ball que pueden estar especializados en daño (dps), defensa (tanques) o soporte. Hay que buscar y derrotar a los enemigos menores que aparecen en el campo de batalla para subir de nivel y adquirir habilidades especiales. Cuando nos sintamos preparados, podremos ir a buscar a los jugadores rivales para enfrentarlos.

Al momento de hacer esta nota no tenemos claro cómo será la monetización ni cómo conseguiremos nuevos personajes, sabemos que habrán skins y objetos cosméticos como entradas y animaciones de eliminación para personalizarlos.