Videojuegos

El juego gratis Dragon Ball Gekishin Squadra ya tiene fecha de lanzamiento

Todo por una apuesta entre Bills y Champa.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Ya sabemos cuándo sale el ‘pseudo-MOBA’ —en realidad un juego de combates 4c4 que no se parece tanto a LoL o HoK— basado en la obra de Akira Toriyama. El estudio Ganbarion y la distribuidora Bandai Namco Latinoamérica ya anunciaron la fecha de lanzamiento de su juego gratis Dragon Ball Gekishin Squadra mediante un nuevo tráiler cinematográfico.

Pueden ver este nuevo avance a continuación. Deben tener en cuenta que este no muestra verdadera jugabilidad. Si quieren ver cómo se juega, pueden encontrar un video con acción ‘in-game’ aquí.

Ya está confirmado que la fecha de lanzamiento de Dragon Ball Gekishin Squadra será el martes 9 de septiembre de 2025. Podremos descargarlo sin costo en PS4, PS5, Nintendo Switch, dispositivos móviles iOS, Android y en PC mediante Steam.

El objetivo del juego es hacer un equipo con hasta cuatro jugadores y seleccionar héroes y villanos icónicos de Dragon Ball que pueden estar especializados en daño (dps), defensa (tanques) o soporte. Hay que buscar y derrotar a los enemigos menores que aparecen en el campo de batalla para subir de nivel y adquirir habilidades especiales. Cuando nos sintamos preparados, podremos ir a buscar a los jugadores rivales para enfrentarlos.

Al momento de hacer esta nota no tenemos claro cómo será la monetización ni cómo conseguiremos nuevos personajes, sabemos que habrán skins y objetos cosméticos como entradas y animaciones de eliminación para personalizarlos.

Más de Dragon Ball en GamerFocus

 El juego gratis Dragon Ball Gekishin Squadra ya…
Dragon Ball Z: Kakarot Daima – Impresiones
La temporada 9 de Dragon Ball: The Breakers…
Genshin Impact versión 6.0 (Luna I): fecha, códigos, banners, eventos de Nod Krai y más
Demuestra ser el mejor jugador de Fortnite en la segunda misión de Modo Ego
GTA Online: Cayo Perico se llena de un Ataque zombi y solo debes sobrevivir
Filtran detalles de la supuesta consola PS6 portátil, la respuesta de PlayStation a Nintendo Switch
‘La Era del Cobre’ será la tercera actualización de Minecraft en 2025
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Genshin Impact versión 6.0 (Luna I): fecha, códigos, banners, eventos de Nod Krai y más
No hay comentarios

Lo último

Un combate de lucha libre revela una nueva megaevolución de Leyendas Pokémon Z-A
Videojuegos
Saitama tiene un efecto de holograma en Fortnite y los fans creen que no es el verdadero «One Punch Man»
Videojuegos
Metal Gear Solid Delta: regalos que otorgan las respuestas a la pregunta ¿qué juego de MGS te gusta?
Videojuegos
Roblox Steal a Brainrot Brainrots miticos
Roblox Steal a Brainrot: ¿Cómo jugar y qué es un brainrot italiano?
Videojuegos