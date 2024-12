El juego gratis XDefiant dejará de funcionar, explicamos por qué fracasó y cuál es la situación de Ubisoft

La industria de los videojuegos se sigue tambaleando, los juegos siguen desapareciendo y los estudios siguen cerrando. Las cosas están mal. El nuevo estudio afectado es Ubisoft San Francisco, pues será cerrado y despedirán a más de 150 desarrolladores que trabajaron en un un juego de disparos gratis lanzado en abril de este año y que no cumplió con las expectativas. El juego en cuestión es XDefiant y ya dieron la fecha en que dejará de funcionar.

Mediante un comunicado oficial publicado en la página web del juego, Ubisoft anunció que el juego ya no se puede descargar, ya no se pueden registrar nuevos jugadores ni comprar objetos dentro del título. Quienes ya lo jueguen podrán disfrutar de la temporada 3 de contenido que está cerca de su lanzamiento y seguir jugando hasta el 3 de junio de 2023, fecha en la que XDefiant dejará de funcionar definitivamente. La temporada 4 habría sido cancelada.

Quienes hayan comprado la edición especial del juego y quienes hayan comprado créditos dentro de los últimos 30 días recibirán un reembolso competo.

¿Por qué Ubisoft decidió apagar los servidores de XDefiant?

La directora de estudios Marie-Sophie de Waubert explicó lo siguiente

«El juego no consiguió atraer y retener a suficientes jugadores a largo plazo para competir al nivel que buscábamos en el exigente mercado de los FPS gratis. Como resultado, el juego está demasiado lejos de alcanzar los resultados necesarios para justificar más inversiones significativas, y vamos a retirarlo».

A pesar de eso, los números de XDefiant no eran malos. El productor Mark Rubin explicó que XDefiant fue el juego de Ubisoft que más rápido superó la barrera de los cinco millones de jugadores. Eventualmente llegó a tener 15 millones de jugadores registrados. En septiembre, él había desmentido los rumores de que al juego le estaba yendo mal y dijo que tenía un gran futuro por delante. No creemos que mintiera. Lo más probable es que Ubisoft le había dicho que estuviera tranquilo, pero eventualmente cambió de parecer.

A pesar de los números relativamente buenos de jugadores, XDefiant simplemente no podía competir en un mercado en el que unos pocos juegos ya están en la cima y acaparan toda la atención de los jugadores. Juegos de pago como Call of Duty y Rainbow Six Siege —que también es de Ubisoft— tienen un público captivo que no va a abandonar su progreso y su comunidad a favor de otras experiencias sin importar que sean gratis. Si lo hicieran, preferirían juegos que ya tienen un espacio creado, como Fortnite o Apex Legends.

A esto hay que agregar que la versión de PC no estaba disponible en Steam. Como es bien conocido, muchos jugadores no parecen tener interés en los juegos que no estén disponibles en la plataforma de Valve.

Las cosas van mal en Ubisoft

A pesar de haber lanzado juegos excelentes en el último año, las ventas de esta corporación francesa no están a la altura de lo esperado. No importa cuántos millones de copias vendan Star Wars Outlaws y Avatar: Frontiers of Pandora. Tampoco lo bien que reciba la crítica a Prince of Persia: The Lost Crown. Las expectativas de ventas son ridículamente altas y tienen que equilibrarlas con los millones de dólares perdidos por culpa de lanzamientos fallidos como Skull & Bones.

Esta situación tiene a la empresa en alerta y sus accionistas están presionando para que sea vendida. Es por esta razón que decidieron aplazar Assassin’s Creed Shadows. En este momento no pueden soportar que una entrega de su saga más importante tenga un mal recibimiento y decidieron sacarla solo cuando esté suficientemente pulido y lo más libre de ‘bugs’ posible.

Esa, al menos, si fue una buena decisión. Sin embargo, no alivia el dolor de los centenares de personas que se quedarán sin trabajo. A los más de 150 empleados de Ubisoft que se quedarán sin trabajo también se le suman más de un centenar que despedirán del estudio de Sydney (Australia) y del de Osaka (Japón). Este último también cerrará por completo.