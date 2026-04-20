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El juego Honor of Kings tendrá una colaboración «colosal» con un anime muy popular

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Desde que salió oficialmente en América Latina, el juego móvil chino estilo ‘MOBA’ Honor of Kings se ha destacado por tener colaboraciones muy llamativas con universos tan llamativos como los de Frozen, Jujutsu Kaisen, Detective Conan y Ultraman. Pronto tendrá otra más con uno de los anime y manga más celebrados de las últimas décadas: el genial Attack on Titan (Shingeki no Kyojin).

Esto fue revelado oficialmente mediante un corto avance publicado en el canal oficial del juego para Latinoamérica en YouTube. En este se puede ver la sombra del gigantesco Titan Colosal sobre el campo de juego.

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Oficialmente no conocemos en qué consistirá el ‘crossover’, pero han dicho que «habrán nuevos aspectos y eventos especiales temáticos». Lo más probable es que podamos adquirir skins de personajes populares e icónicos del manga y anime como Eren Jaeger, Mikasa Ackerman, Levi Ackerman, el Titan de Ataque y el Titán Colosal. Una de las imagenes publicitarias —la portada que acompaña esta nota— se enfoca además en el Titán Bestia.

En el pasado, esta serie ha tenido colaboraciones con juegos como PUBG, Fortnite y Dead by Daylight, en las que tuvo skins de los personajes mencionados. También tuvo un genial ‘crossover’ por tiempo limitado con Assassin’s Creed Shadows que no solo tuvo objetos cosméticos, sino una misión especial inspirada en los eventos de la historia escrita por Hajime Isayama.

Tampoco conocemos cuál será la fecha del evento de la colaboración entre Atttack on Titan (Shingeki No Kyojin), con Honor of Kings pero no debería demorar mucho.

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Honor of Kings es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para teléfonos y dispositivos móviles iOS y Android.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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