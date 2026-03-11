Videojuegos

El juego indie español Dracamar ya tiene fecha de lanzamiento y un nuevo tráiler

¿Super Mario España?

Los nostálgicos de los buenos juegos de plataformas en 3D seguimos estando muy bien alimentados en el mundo indie. En los últimos meses hemos tenido muy buenas joyas de este género y pronto se les unirá otra más. Dracamar es un nuevo juego del estudio español Petoons Studio (responsables de Curse of The Sea Rats) que ya habíamos visto en un par de presentaciones, pero ya tiene un nuevo tráiler que confirmó cuál será su fecha de lanzamiento.

Este juego saldrá a la venta el jueves 26 de marzo de 2026 para PS4, PS5, consolas Xbox, para PC mediante Steam y también llegará a Nintendo Switch en una fecha posterior. Pueden ver el nuevo tráiler de este título a continuación.

Dracamar está ambientado en un archipiélago inspirado en el mediterráneo para enfrentar al rey Crad, un malvado dragón que quiere conquistar el mundo. Tendrá tres personajes controlables: Caliu, Foc y Espurna, 15 niveles, 5 niveles secretos, siete finales y muchos objetos coleccionables. Aunque clama estar inspirado en los juegos de plataformas de la era de los 64 y 128 bit, a nosotros nos recordó mucho más a títulos de la era del Nintendo Wii como Super Mario Galaxy.

El tráiler revela secciones de plataformas engañosas y precisas, pero los desarrolladores insisten en que se trata de un juego que puede ser disfrutado por personas de todas las edades.

