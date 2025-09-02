El juego indie Halls of Torment, descrito como la combinación de Diablo con Vampire Survivors, llegará a consolas y tendrá un DLC

No podemos negar que algunos de los juegos más interesantes de todos los tiempos no son necesariamente originales, sino que combinaron de forma astuta elementos conocidos. Uno de los juegos que intenta eso es el curioso Halls of Torment, un título estilo Vampire Survivors que adoptó la estética del primer Diablo y que tras lograr mucho éxito en PC, finalmente recirbirá su primer DLC y llegará a consolas.

Si aún no conocen este divertido juego, pueden hacerse a una idea de cómo es viendo el siguiente tráiler.

Como pudieron ver, el objetivo es elegir a un personaje y sobrevivir a hordas de enemigos por 30 minutos mientras conseguimos equipamiento que mejora nuestras posibilidades de llegar al final de la partida. También tiene elementos de roguelike, pues cada partida tiene sorpresas y encuentros diferentes a las anteriores.

Además de llegar a consolas Xbox y PS5, Halls of Torment recibirá pronto la expansión DLC The Boglands. Esta nos llevará a un nuevo escenario pantanoso lleno de serpientes y criaturas desagradables. Agregará dos nuevos héroes, nuevas misiones, equipamiento y mecánicas especiales.

Pueden ver cómo será el DLC en el siguiente video.

El estudio Chasing Carrots no reveló exactamente cuál será la fecha de lanzamiento de la versión para consolas de Halls of Torment ni de su nuevo DLC The Boglands, pero sospechamos que no tendremos que esperar mucho. Pero si no pueden aguantar para probar el juego base, recuerden que está disponible en Steam para PC.