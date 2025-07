El juego latinoamericano Gaucho and the Grassland ya está disponible

Si hay algo que nos gusta más que descubrir un juego indie hecho en nuestra región, es descubrir un juego hecho en nuestra región que además está inspirado en nuestras vidas y culturas. Es por eso que nos alegramos mucho de presentarles Gaucho and the Grassland, un juego hecho por el estudio brasileño Epopeia Games inspirado en la cultura ‘gaucha’ de Argentina y el sur del continente.

Este título parece un simulador de granja, pero es más que eso. Además de cuidar animales y cultivos, es una aventura de mundo semiabierto claramente inspirada en los juegos de la serie The Legend of Zelda. Vean el tráiler de lanzamiento a continuación para que lo tengan más claro.

Además de recorrer la pampa, también visitaremos playas, montañas y un mundo místico inspirado en las mitologías suramericanas. Así es, hay elementos sobrenaturales.

Como ya dijimos anteriormente, Gaucho and the Grassland ya salió a la venta. Ya podemos comprarlo en Steam y aunque su precio no es alto, podemos aprovechar el 15% de descuento que tiene para celebrar su lanzamiento. Si quieren probarlo antes de comprarlo, pueden descargar una demo allí mismo.