Videojuegos

El juego latinoamericano Sopa – la historia de la papa robada ya tiene fecha de lanzamiento

Todo por la papita.

Julian Ramirez
Durante el último par de años hemos visto en varias presentaciones de videojuegos —especialmente en las de Latin American Games Showcase— un juego que nos ha llamado mucho la atención por su curioso título y por una trama fuertemente inspirada en la cultura latinoamericana. En Sopa – Tale of the Stolen Potato (Sopa – La historia de la papa robada) empezamos haciéndole un sencillo favor a nuestra abuela y terminamos viviendo una aventura en una tierra habitada por ranas parlantes.

Si no han visto este título en esas presentaciones de videojuegos de las que hablamos, pueden ver su más reciente tráiler a continuación.

La noticia que nos trajo este avance es que Sopa – Tale of the Stolen Potato ya tiene fecha de lanzamiento. Saldrá el martes 7 de octubre de 2025 para consolas Xbox y para PC mediante Steam. También estará disponible para suscriptores de Game Pass Ultimate y PC desde el primer día. No hay información sobre su posible llegada a consolas de Nintendo y PlayStation.

Este título está siendo desarrollado por StudioBando, un equipo colombo estadounidense que ya se había encargado del aparentemente desaparecido juego móvil Super Best Ghost Game. Ha sido fuertemente comparado con la película Coco de Pixar y ya vemos por qué, pero sobre todo nos encanta la forma en que el tráiler se enfoca en la música de América del sur y sus escenarios más agrestes. Pueden agregarlo a sus listas de deseados de Steam aquí.

