El juego móvil Crash Bandicoot: On the Run dejará de funcionar

Siempre que vamos a probar un nuevo juego-como-servicio en nuestros teléfonos, lo hacemos con el inevitable temor de que eventualmente no podremos disfrutarlo más. Eso les va a pasar a los jugadores del juego móvil gratis Crash Bandicoot: On the Run, pues sus desarrolladores en King anunciaron la fecha en que el juego dejará de funcionar.

Esto fue revelado mediante un mensaje publicado en la cuenta oficial del juego en Facebook.

El mensaje traducido al español es el siguiente:

«Fanáticos de Crash, es con pena en el corazón que el 16 de febrero de 2023 terminaremos el servicio de Crash Bandicoot: On the Run, los servidores serán apagados en esa fecha y este juego móvil dejará de funcionar. A partir del 19 de Diciembre de 2022, todas las compras dentro del juego serán desactivadas. Aquellos que han realizado compras tienen hasta el 16 de febrero para usar los Cristales Púrpuras en el juego».

El equipo también agradece a los jugadores por el tiempo dedicado y dicen que los hizo muy felices trabajar en este título.

Esta noticia llega poco después de que Activision anunciara el lanzamiento de Crash Team Rumble durante The Game Awards 2022.

Como era de esperar, los comentarios están llenos de jugadores furiosos por el cierre del juego. Este título fue lanzado en marzo de 2021. Eso significa que no alcanzó a llegar a los dos años de vida.

Desde hace años, las organizaciones de preservación de videojuegos vienen alertando sobre la gran cantidad de juegos móviles que se pierden cada mes, pero no han recibido mucha atención de la comunidad.

Fuente: cuenta oficial del juego en Facebook