El juego multijugador Horizon Hunters Gathering habría tenido tan mala recepción interna que PlayStation decidió cambiarlo radicalmente

A comienzos de año, PlayStation anunció oficialmente un ‘juego como servicio’ multijugador desarrollado en el universo de las aventuras de Aloy llamado Horizon Hunters Gathering. A pesar de presentar algunas ideas interesantes, personajes llamativos y un divertido estilo visual, la reacción de los fans de Horizon fue mixta. Desde entonces, PlayStation ha realizado un par de pruebas betas cerradas y parece que las cosas no van bien, porque hay reportes de que habrían decidido hacerle grantes cambios a este título.

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Mediante un reportaje publicado en Bloomberg y un video publicado en su canal de YouTube, el periodista Jason Schreier reveló que —de acuerdo a fuentes pero confiables— el proyecto habría sido «semi reiniciado» debido a la mala recepción del juego en pruebas internas. Indican que este juego de la serie Horizon ya no será un juego como servicio con constantes actualizaciones sino un título multijugador mucho más tradicional, con un enfoque más pequeño y más historia.

Pero aunque Horizon Hunters Gathering no ha sido cancelado, todavía corre el riesgo de que eso pueda pasar. Las fuentes de Schreier dicen que el equipo de Guerrilla Games tiene hasta diciembre de 2026 para impresionar a los directivos y muchos de los desarrolladores serían asignados a otros proyectos a final de año.

Lo que está pasando con Horizon Hunters Gathering es otro ejemplo del pésimo resultado que tuvo la iniciativa de PlayStation de enfocarse en desarrollar doce «juegos como servicio» en busca del próximo Fortnite. Aunque Helldivers 2 fue sin duda un éxito, el sonado fracaso de Concord y la recepción de Marathon que no fue tan grande como esperaban marcaron un absoluto desastre. Casi todos los demás juegos de la iniciativa —incluyendo un juego como servicio basado en God of War— fueron cancelados o no se conoce su destino.

Se supone que Horizon Hunters Gathering saldrá para PlayStation 5 y para PC mediante Steam, pero aún no tenía fecha de lanzamiento definida, así que no sabemos que tanto será aplazado a causa de los nuevos planes. Se supone que Guerrilla Games también está trabajando en Horizon 3, el cual continuará la historia de Aloy después de los eventos de Forbidden West.