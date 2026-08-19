Videojuegos

El juego multijugador Horizon Hunters Gathering habría tenido tan mala recepción interna que PlayStation decidió cambiarlo radicalmente

Los cazadores ya no se van a reunir.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

A comienzos de año, PlayStation anunció oficialmente un ‘juego como servicio’ multijugador desarrollado en el universo de las aventuras de Aloy llamado Horizon Hunters Gathering. A pesar de presentar algunas ideas interesantes, personajes llamativos y un divertido estilo visual, la reacción de los fans de Horizon fue mixta. Desde entonces, PlayStation ha realizado un par de pruebas betas cerradas y parece que las cosas no van bien, porque hay reportes de que habrían decidido hacerle grantes cambios a este título.

Mediante un reportaje publicado en Bloomberg y un video publicado en su canal de YouTube, el periodista Jason Schreier reveló que —de acuerdo a fuentes pero confiables— el proyecto habría sido «semi reiniciado» debido a la mala recepción del juego en pruebas internas. Indican que este juego de la serie Horizon ya no será un juego como servicio con constantes actualizaciones sino un título multijugador mucho más tradicional, con un enfoque más pequeño y más historia.

- Publicidad -

Pero aunque Horizon Hunters Gathering no ha sido cancelado, todavía corre el riesgo de que eso pueda pasar. Las fuentes de Schreier dicen que el equipo de Guerrilla Games tiene hasta diciembre de 2026 para impresionar a los directivos y muchos de los desarrolladores serían asignados a otros proyectos a final de año.

Lo que está pasando con Horizon Hunters Gathering es otro ejemplo del pésimo resultado que tuvo la iniciativa de PlayStation de enfocarse en desarrollar doce «juegos como servicio» en busca del próximo Fortnite. Aunque Helldivers 2 fue sin duda un éxito, el sonado fracaso de Concord y la recepción de Marathon que no fue tan grande como esperaban marcaron un absoluto desastre. Casi todos los demás juegos de la iniciativa —incluyendo un juego como servicio basado en God of War— fueron cancelados o no se conoce su destino.

Se supone que Horizon Hunters Gathering saldrá para PlayStation 5 y para PC mediante Steam, pero aún no tenía fecha de lanzamiento definida, así que no sabemos que tanto será aplazado a causa de los nuevos planes. Se supone que Guerrilla Games también está trabajando en Horizon 3, el cual continuará la historia de Aloy después de los eventos de Forbidden West.

Más noticias sobre PlayStation

Sony quiere crear un personaje mascota que rivalice con Hello Kitty y de paso haga olvidar al mundo cómo acabó con los discos de juegos físicos
 Sony quiere crear un personaje mascota que rivalice…
Guía Marvel Tokon: Fighting Souls: conoce cómo desbloquear al Campeón (The Champion), el personaje 21 del juego
 Guía Marvel Tokon: Fighting Souls: conoce cómo desbloquear…
Fecha, hora y cómo ver el State of Play de Phantom Blade Zero, que llega en medio de las protestas contra PlayStation
 Fecha, hora y cómo ver el State of…
Estos son los juegos de PS Plus Extra y Deluxe para agosto de 2026, siguen las protestas contra el fin de los juegos físicos
 Estos son los juegos de PS Plus Extra…
Un set de LEGO PlayStation llegaría posiblemente en octubre con un regalo de Astro Bot
 Un set de LEGO PlayStation llegaría posiblemente en…
Sony por fin responde a las protestas contra el fin de los juegos físicos de PlayStation, pero solo porque un accionista preguntó
 Sony por fin responde a las protestas contra…
Más de:
Horizon Hunters Gathering Horizon Hunters Gathering
Revelan los juegos que llegarán a Xbox Game Pass en los últimos días de agosto de 2026
Los desarrolladores de NTE: Neverness to Everness son atrapados de la forma más tonta posible usando IA generativa por segunda vez
Conozcan al Juez, el nuevo rol para tripulantes en Among Us
Los Sims 4 tendrá colaboraciones con dos películas inesperadas
El verdadero mapa de GTA 6 fue filtrado en redes, pero Take-Two no tardó en tomar acciones
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Los desarrolladores de NTE: Neverness to Everness son atrapados de la forma más tonta posible usando IA generativa por segunda vez
Siguiente artículo Revelan los juegos que llegarán a Xbox Game Pass en los últimos días de agosto de 2026
No hay comentarios

Lo último

Ni las donas Pokémon de Krispy Kreme se salvan de los acaparadores
Cultura POP
Dragon Ball: por primera vez en la historia aparece la mamá de Vegeta, bueno, parte de ella
Cultura POP
EWC 2026: Fecha, hora, resultados y cómo ver las partidas de Fortnite en la Esports World Cup
Esports
Takara Tomy lanzará El juego de Life con temática de Dragon Quest, para derrotar monstruos sobre la mesa
Cultura POP