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El juego tipo ‘beat em’ up’ de The Walking Dead ya tiene fecha de lanzamiento y diferentes ediciones

zombis pixelados en tu zona.

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Hace un par de meses les presentamos un nuevo título basado en la popular franquicia de zombis que llamó mucho la atención. The Walking Dead: Streets of Survival es un juego de acción 2D estilo retro en el género ‘beat em’ up’ que está siendo desarrollado por Odaclick Game Studio, que en el pasado hicieron The Karate Kid: Street Rumble. Si les llama la atención, les interesará saber que hay un nuevo tráiler que revela nuevos modos de juego, los bonos que tendrá su edición deluxe y que nos dejó conocer por fin cuál será su fecha de lanzamiento.

Este juego basado en la obra de Robert Kirkman y su adaptación a la televisión saldrá a la venta el viernes 18 de septiembre de 2026 para las plataformas PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam. Pueden ver el nuevo tráiler a continuación.

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Quienes compren el juego anticipadamente recibirán sin costo adicional un paquete de contenido descargable que vuelve doradas las armas de los protagonistas. También pueden comprar la edición deluxe que tiene los siguientes bonos:

  • Dos apariencias para armas, una de ellas para la Magnum de Rick
  • Apariencia del Ejército de la República para Rick Grimes
  • Modo desbloqueable de supervivencia infinita ‘Pozo de caminantes’
  • Dificultad ‘Infierno en la tierra’
  • Banda sonora digital

Parece bastante estándar para tener que pagar 10 dólares más. Además la adición de un modo extra de dificultad como extra de pago seguramente no va a caer bien en la comunidad de jugadores.

En The Walking Dead: Streets of Survival controlamos a Rick Grimes, Michonne y Daryl Dixon— basados en sus apariencias de la serie de televisión— durante los eventos del arco All Out War (temporada 8) contra Negan y sus Salvadores. Será una experiencia estilo arcade y rejugable en la que los personajes cuentan con diferentes armas —Rick tiene una magnum, Daryl su ballesta y Michonne su katana— para agregar variedad.

También pueden encontrar una demo gratis disponible en Steam.

Cereeeeeeebros….

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