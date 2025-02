El lanzamiento de Death Stranding 2 está cerca, el juego ha sido clasificado en Corea

Desde finales del 2023, gracias a una filtración, sabemos que en algún momento del 2025 será el lanzamiento de Death Stranding 2: On the Beach. Sin embargo, durante el 2024 no tuvimos ninguna noticia que confirmará estos rumores. Ahora, al parecer la espera por volver a ver a Sam Porter Bridges parece estar por terminar. Ya que, Death Stranding 2: On the Beach ha sido clasificado en Corea del Sur por el Comité de Clasificación y Administración de Juegos.

En Corea del Sur, Death Stranding 2: On the Beach ha sido clasificado como no apto para menores de edad.

Junto con la clasificación de Death Stranding 2: On the Beach, el Comité de Clasificación y Administración de Juegos ha compartido algo de información sobre el título de Kojima Productions:

Un juego de aventuras sobre entregar paquetes a través de un mundo postapocalíptico y conectar ciudades para salvar a la humanidad.

Violencia excesiva

Hay sangre roja y daños corporales durante los combates con armas durante el juego.

Hay un exceso de vulgaridad y palabrotas durante el juego.

Consumo directo de drogas.

Se muestran escenas de fumar y beber durante el juego.

¿Cuándo sale Death Stranding 2: On the Beach?

Si bien al clasificar un juego no se revela la fecha de lanzamiento, cabe resaltar que estas clasificaciones se dan cuando el lanzamiento de un título es inminente. No obstante, con los rumores que dictan que el State of Play del 2025 se llevará a cabo —probablemente— el 14 de febrero, muchos creen que en esa transmisión se dará a conocer la fecha de lanzamiento de Death Stranding 2: On the Beach. Adicionalmente, Hideo Kojima en sus redes sociales reveló que se encuentra editando. Esto sin lugar a dudas significa que pronto veremos un nuevo tráiler de la secuela de Death Stranding.

https://twitter.com/HIDEO_KOJIMA_EN/status/1887104251010404518

Vía: Wccftech