El lanzamiento del esperado juego indie Mina The Hollower ha sido aplazado

Otro de los juegos más esperados del año ha sido aplazado. No nos referimos a una megaproducción AAA como GTA 6, sino al próximo juego del estudio independiente responsable del excelente Shove Knight. El juego en cuestión es Mina The Hollower, cuyo lanzamiento a sido aplazado a a una nueva fecha aún no revelada.

Originalmente se planeaba que este título de acción y aventura inspirado en la estética de Game Boy Color saliera el 31 de octubre de 2025, pero ya no será así. De acuerdo a una publicación hecha en el sitio web de Yacht Club Games, «todo el equipo ha trabajado incansablemente día y noche para finalizar el desarrollo, pero aún no lo hemos logrado. No será de un retraso largo, sino un poco de tiempo para pulir y equilibrar el juego y hacer que brille de verdad».

Por si no conocen este título, pueden ver un tráiler a continuación.

Yacht Club Games dice que dedicará el tiempo extra de desarrollo a terminar el diseño, arte y sonido del juego, balancearlo, implementar la localización a varios idiomas, «comer queso» y probarlo exhaustivamente en todas las plataformas.

Aunque no dieron una nueva fecha de lanzamiento para Mina The Hollower, los comentarios sugieren que el aplazamiento será de semanas y no de meses ni años. Esperamos que aún podamos recibirlo antes de que termine el año 2025, pero no podemos estar seguros de que será así. Lo importante es que los desarrolladores tengan el tiempo para hacer un juego del que se sientan satisfechos y no tengan que trabajar largas horas extras al día para lograrlo.

Cuando esté listo, Mina The Hollower saldrá para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 y PC.