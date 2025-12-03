El Let it Die de Grasshopper tendrá una versión offline a cargo de GungHo

GungHo Online Entertainment y Supertrick Games han confirmado que una versión offline del título de acción free-to-play —originalmente desarrollado por Grasshopper Manufacture—Let it Die se encuentra actualmente en producción. Este anuncio fue realizado en el último diario de desarrollo más reciente de Leti it Die: Inferno.

La decisión de desarrollar esta nueva versión surge a partir de las persistentes peticiones de la comunidad de jugadores. Ya que, que han solicitado la que el juego pueda funcionar sin la necesidad de internet desde el lanzamiento original del juego para PlayStation 4 en el 2016.

“Hemos estado ofreciendo el servicio durante mucho tiempo… pero hemos recibido comentarios de los clientes que quieren una versión offline” Así lo explicó Uncle Death en el diario de desarrollo de Let it Die: Inferno.

¿Cuándo saldrá la versión offline de Let it Die?

Si bien por el momento solo se conoció que la versión offline de Let it Die se encuentra en producción, GungHo —compañía que posee los derechos del juego— no ha confirmado la fecha en la que saldrá. No obstante, los desarrolladores sí dejaron claro que, los jugadores activos de la versión online de Let it Die podrán transferir su progreso y la data acumulada a la futura versión offline. Esto significa que la experiencia de juego no comenzará “desde cero” para aquellos que ya han dedicado tiempo al título.

Let it Die es gratuito y sus servidores actualmente se encuentran activos.

Let it Die debutó originalmente para PlayStation 4 a través de PlayStation Store el 6 de diciembre de 2016. Posteriormente, llegó a PC vía Steam el 26 de septiembre de 2018. La secuela, Let it Die: Inferno ha sido lanzada hoy para PlayStation 5 y PC a través de Steam.

Fuente: canal de Uncle Death en YouTube