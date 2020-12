El magistral Alien: Isolation se encuentra gratis en Epic Games Store

Epic Games Store continúa su campaña de sus quince días gratuitos de navidad. Luego de un fin de semana con joyas como Into the Dark y Defense Grid: The Awakening, el portal ahora nos ofrece uno de los grandes tesoros en juegos de terror de la generación pasada. Alien: Isolation se encuentra gratis por 24 horas.

Desarrollado por el equipo de Creative Assembly y Sega, Alien: Isolation es un juego de horror en modalidad furtiva, en el cual la hija de la legendaria Ellen Ripley, Amanda, deberá sobrevivir a los horrores de una estación espacial abandonada. Amanda deberá pasar desapercibida por los claustrofóbicos corredores, mientras evade a los hostiles sobrevivientes, androides fuera de control, y por supuesto, al icónico Xenomorfo.

Alien: Isolation fue destacado como uno de los mejores juegos de terror de la octava generación de consolas por parte del equipo de GamerFocus. Considerado como una “experiencia obligatoria” para todos los amantes del género, esta es la oportunidad perfecta para sumergirse en el universo de esta obra creada por Ridley Scott.

No olviden que una cuenta de Epic Games con verificación de dos pasos es necesaria para descargar el juego. Aprovechen antes de que el Alien se los coma.

Fuente: Epic Games Store