El mapa de ruta de 2026 para Assassin’s Creed Shadows es un poco decepcionante

Las cosas pintaban muy bien para la más reciente entrega en la saga de los asesinos de Ubisoft. A pesar de las falsas controversias que intentaron crear ciertos sectores de la comunidad gamer a su alrededor, Assassin’s Creed Shadows tuvo muy buenas reseñas y fue un éxito de ventas, es por eso que esperábamos una larga temporada de nuevo contenido para el juego similar a la que tuvieron Odyssey y Valhalla. Tristemente no será así y la hoja de ruta para el primer trimestre de 2026 lo deja claro.

El martes 17 de febrero de 2026 llegará la última de las actualizaciones prometidas para el juego con el esperado salto manual, una nueva forma de resaltar los ataques críticos y una página de estadísticas para los personajes… y eso parece ser todo. El 10 de marzo saldrá la expansión ‘Garras de Awaji’ para la edición de Nintendo Switch 2 y el 20 de marzo habrá un streaming para celebrar el año de lanzamiento del juego.

Eso es todo.

Pueden conocer los detalles de la actualización del 17 de febrero en el siguiente video.

La verdad es que Ubisoft ya había avisado que no habría una segunda expansión para el juego y los jugadores deberíamos estar preparados para saber que tampoco habrán actualizaciones con nuevo contenido, pero ver la hoja de ruta del primer trimestre de 2026 fue lo que finalmente mató muchas esperanzas de ver novedades en Assassin’s Creed Shadows.

Algunos fanáticos en Reddit y redes sociales parecen creer que durante esa presentación de aniversario podrían anunciar más novedades para el juego, pero la mayoría no quieren albergar esperanzas. Después de todo, Ubisoft está en una muy mala situación que los llevó a una impopular reestructuración y los empleados de la compañía se encuentran protestando constantemente y con justas razones.

Si es verdad que no va a haber más contenido nuevo para Assasin’s Creed Shadows, no podemos darnos por mal servidos. Durante un año tuvimos varias actualizaciones con nuevas misiones, un nuevo personaje acompañante, una nueva arma, una enorme expansión y hasta curiosas colaboraciones con Balatro, Dead by Daylight y Attack on Titan. Ya es un juego bastante largo con más de 100 horas de contenido.

Assasin’s Creed Shadows está disponible para PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam, Epic Games Store y Ubisoft Connect.