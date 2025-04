El mejor Fire Emblem de la historia ya está en Nintendo Switch Online + Expansion Pack

No hay nada de malo en disfrutar el excelente Fire Emblem: Three Houses de Switch, las dos versiones de Fire Emblem Fates en 3DS o el que resucitó la franquicia, Fire Emblem Awakening. Pero las cosas hay que decirlas como son y lo cierto es que antes de la explosiva era actual, en 2005 Fire Emblem lanzó su mejor título de la historia con The Sacred Stones. Una opinión subjetivamente personal como ella sola, pero no creo estar tan equivocado. La tercera entrega de la serie para Game Boy Advance fue regalada como parte del Programa embajador de 3DS en 2011 y en 2015 volvió a la venta en Occidente a través de la Consola Virtual de Wii U.

Fire Emblem: The Sacred Stones está por cumplir 20 años en mayo por estas tierras occidentales, pero tanto Japón como Europa y América lo reciben a través de Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Sin aviso previo ni anestesia, simplemente ya está disponible.

El reino de Renais yace en ruinas, destrozado por la repentina invasión de un antiguo aliado. Guía a los herederos reales, Eirika y Ephraim, en su doble misión para reconstruir Renais y descubrir el oscuro secreto tras la guerra que ha destrozado su patria. ¿Se convertirá tu caballero en paladín o sacrificará velocidad por poder y se convertirá en un gran caballero? Con múltiples cambios de clase para elegir, tú decides cómo subirán de nivel tus personajes. Planifica tu estrategia para aprovechar tus fortalezas y explotar las debilidades de tu enemigo. Guía a tus soldados con cuidado: si caen en batalla, se perderán para siempre.

Si bien la mecánica de muerte permanente es la chispa principal de estos clásicos Fire Emblem, los jugadores en Nintendo Switch Online siempre pueden contar con los estados, para no perder a sus guerreros favoritos por una mala decisión. Date ese gusto en este mundo, ya que en el real no es posible.

