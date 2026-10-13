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El mejor traje de Marvel’s Wolverine no debería dejarse para el final o Nuevo Juego+

Ghost Rider BFF.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Admito que le tomé cariño a mis 30 horas en Marvel’s Wolverine acuchillando desafortunados soldados mercenarios, ninjas de La Mano y centinelas de Bolivar Trask. Sin embargo, para cuando el 100% del juego completado y un trofeo no buscado de Platino apareció, aún me quedaba un traje y garras por desbloquear entre la decente selección para Logan. Sumando los que vienen en la edición Deluxe, son 32 en total los trajes que puede vestir Wolverine, llevándonos por un paseo a través de sus historias en los cómics, series, películas y hasta un reciente juego de peleas.

Varios de ellos como el de Age of Apocalypse, son interesantes por la forma en que alteran el aspecto «normal» de Logan, más benévolo con sus allegados en esta iteración que en anteriores ocasiones. Estos trajes son uno de los puntos positivos del juego de Insomniac, dándole variedad a la naturaleza lineal del mismo. Ahora bien, desbloquear el mejor traje de Marvel’s Wolverine no es un requisito para el 100% del juego y técnicamente se puede obtener poco antes de terminar la historia –tres Calvarios en la cabaña nivel Adamantium (40,000 puntos)–, pero agradecería haberlo tenido disponible mucho antes de aquel entonces.

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Hellverine es un personaje de los cómics de Marvel, creado al combinar el espíritu vengativo de Ghost Rider con las habilidades mutantes de Wolverine. El demonio Bagra-ghul le otorga fuerza, velocidad y resistencia sobrenaturales, además de garras recubiertas de fuego. Logan fue inicialmente poseído durante el ‘crossover’ Ghost Rider/Wolverine: Weapons of Vengeance, aunque lo logró exorcizar y atrapar a la bestia infernal.

En el juego, la apariencia de Hellverine es espectacular con las llamas sobre su cráneo y extremidades. Cuando aparece en las cinemáticas junto a otros personajes resulta bastante gracioso, frente a la trama seria que plantea Marvel’s Wolverine. En las secuencias levemente jugables de motocicleta, el espíritu de Ghost Rider toma mayor fuerza, ya que incluso recrearon las llamas en las ruedas y nos dejan ganas de un nuevo juego del motorista fantasma.

La única forma de «reexperimentar» el juego completo con Hellverine es iniciar una partida Nuevo Juego+, que mantiene todos los coleccionables recolectados, botellas de whisky, cajas de materiales, técnicas especiales, adaptaciones, trajes y garras. Esto además nos permite llegar a nivel 40 de personaje y a nivel 15 de adaptaciones con otras mejoras, pero en este punto hay que querer demasiado el juego para hacer eso y no es mayor aliciente repetirlo. Tristemente Hellverine es una reliquia demasiado tardía para Marvel’s Wolverine.

¿Eleva esto al juego más del estándar que en realidad es? No, pero como bien decía en la reseña, tampoco es la pila excremental que muchos en internet le atribuyen. No me desagradaría para nada un Marvel’s Hellverine.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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