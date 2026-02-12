El metroidvania de God of War salió de sorpresa, anunciaron remake de la trilogía original

Durante la presentación State of Play de PlayStation emitida el jueves 12 de febrero de 2026 pudimos ver montones de juegos, pero las verdaderas sorpresas fueron los anuncios relacionados con nuestro querido Kratos. Al final del ‘streaming’ no solo anunciaron que hay un remake de la trilogía original de God of War en desarrollo, sino que anunciaron y lanzaron de sorpresa un nuevo título de la saga: God of War: Sons of Sparta.

Por si no han estado pendientes de las noticias, desde hace mucho tiempo se viene rumoreando que Santa Monica estudio estaba trabajando en un juego de acción y plataformas 2D estilo ‘metroidvania’ (es decir, con un mapa único interconectado) de esta franquicia. Pues bien, es real. God of War: Sons of Sparta es una precuela de toda la saga que nos cuenta la historia de Kratos cuando era un adolescente entrenando en Esparta.

Pueden ver el tráiler a continuación.

Por si se lo preguntan, el otro chico que acompaña a Kratos en este juego es su hermano Deimos, a quien conocimos en uno de los juegos de PSP.

Como dijimos, la verdadera sorpresa no es que hayan anunciado este juego (después de todo, ya sabíamos que existía), sino que de inmediato lo lanzaron a la venta. Ya podemos encontrar este juego para PS5 en la PS Store. Tiene un precio de $29.99 dólares estadounidenses (aproximadamente 110.000 pesos colombianos).

Además de la versión estándar, hay una edición ‘deluxe’ a $39.99 dólares (146.500 pesos colombianos aproximadamente) que incluye un libro de arte digital, la banda sonora digital, un avatar para PSN y objetos en el juego.

La otra gran noticia relacionada con God of War que salió del State of Play es que los tres primeros juegos de la saga de Kratos regresan en forma de ‘remake’. Estos son God of War, God of War II (que salieron originalmente para PS2) y God of War III (que salió originalmente para PS3). Actualmente hay una versión remasterizada del tercer juego que se puede jugar en PS4 y PS5.

Además, el actor TC Carson —que interpretó a Kratos en esos juegos— está de regreso para ponerle la voz al protagonista.

Pero este fue solo un anuncio y no hay noticias sobre cuál podría ser la fecha de lanzamiento de God of War Trilogy Remake. De hecho, dijeron que va a pasar mucho tiempo antes de que hablen otra vez del juego, así que podemos irnos preparando para una larga espera. Ya hay quienes se atreven a decir que sería un juego para PS6 y no para PS5, pero nosotros no creemos que vaya a ser así.

Lo que sí nos parece interesante preguntar es… ¿qué tanto cambiarán el contenido e historia de esos juegos? Sabemos que tienen algo de «contenido» que no necesariamente caiga muy bien hoy en día (y no nos referimos a las escenas «románticas»), pero es cierto que es necesario mostrar al viejo Kratos como el villano que era para que su redención en los últimos juegos tenga más sentido.

Tendremos que esperar para saber más.