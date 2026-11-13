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El metroidvania God of War: Sons of Sparta saldrá para PS4 y tendrá una actualización gratis con nuevos modos de juego

Los años mozos de Kratos, también en PlayStation 4.

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A comienzos de año nos llegó de sorpresa el juego de acción y plataformas en 2D con estilo metroidvania God of War: Sons of Sparta, el cual narraba las aventuras de Kratos y su hermano Deimos cuando eran adolescentes entrenando para ser guerreros de Esparta. Aunque no es uno de los mejores juegos de su género, nos tuvo bastante entretenidos a los usuarios de PS5 y pronto podrá ser disfrutado también por los jugadores con la consola PS4, además de nuevos modos de juego.

PlayStation anunció que este juego que ya está disponible para PlayStation 5 saldrá para PlayStation 4 el lunes 16 de noviembre de 2026. Ese mismo día saldrá una actualización gratis para ambas consolas que agrega dos modos de juego.

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Modo Hermes – Un ‘modo speedrun’ que nos pide pasar el juego lo más rápido posible y que incluye un contador de tiempo segmentado por capítulos. Se puede acceder a este pasando el juego o ingresando el siguiente código en la pantalla de menú principal: Arriba, Arriba, Abajo, Abajo, Izquierda, Derecha, Izquierda, Derecha, L1, R1, Touchpad.

Modo Erebus – Este es un modo «para expertos» en el que tanto nuestro personaje como los enemigos mueren de un solo golpe. Una vez seleccionado al comenzar una partida, no se puede cambiar durante el juego.

Aunque esta tal vez no es la clase de aventura que la mayoría de fanáticos de God of War quieren, es bastante agradable y si no la han jugado les ayudará a estar entretenidos mientras llega God of War: Laufey y recibimos más noticias del remake de la trilogía original.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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