Videojuegos

El minimalista Pulmo y sus puzles llegan también a Nintendo Switch

¿Pulmo?

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Sometimes You adquirió los derechos de Pulmo para su distribución en Nintendo Switch, juego disponible en otras plataformas y PC con anterioridad. Pulmo es un juego de puzles casual desarrollado por Emil Ismaylov y Denis Petrov. En este, los jugadores controlan a un personaje solitario en un mundo lleno de multitudes sin rostro.

Pulmo es la continuación ideológica de Alveole y la segunda parte de una trilogía sobre el viaje humano. Su proyecto explora el comportamiento humano en una sociedad donde cada uno encontrará su propio significado. Tu objetivo es cambiar el entorno que te rodea para influir en el comportamiento de las personas resolviendo puzles espaciales. La multitud en el juego actúa según sus propias reglas, a veces ayudando, a veces interfiriendo, pero siempre reaccionando a tus acciones.

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Toma las riendas del destino de un viajero solitario en Pulmo, desafiando a las silenciosas multitudes en una serie de pruebas misteriosas. Aquí no hay prisa, ni victoria ni derrota, solo un diálogo tranquilo entre tú y el juego. Sigue este breve pero significativo viaje, absorbiendo cada momento como el último rayo del atardecer.

Características de Pulmo: estilo artístico único que combina gráficos 3D y un estilo minimalista dibujado a mano. Música y audio de alta calidad para una inmersión total en la acción. Puzles diferentes con distinta complejidad. Escenas cinematográficas y niveles con una narrativa profunda.

Pulmo se lanza el 3 de abril en Nintendo Switch.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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