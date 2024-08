El misterio de Pokémon RPG para N64 Disk Drive finalmente ha sido resuelto

Durante muchos años se supo que los juegos de Pokémon (Stadium, Snap) para Nintendo 64 fueron originalmente planeados para el periférico 64 DD o Disk Drive. Este se adjuntaba al Nintendo 64 para incrementar la memoria y agregar juegos ópticos reescribibles con mayor espacio de almacenamiento. Sus ventas en Japón fueron muy inferiores incluso para el estándar de Virtual Boy, razón por la que fue rápidamente retirado del mercado. Muchos de los proyectos para Disk Drive (incluido The Legend of Zelda: Ocarina of Time) fueron transferidos a cartucho de N64. La fama de Pokémon para Game Boy suscitó planes de un RPG para Disk Drive que nunca vio la luz.

Antes de Pokémon, en 1995, Shigeru Miyamoto (Super Mario), Satoru Iwata (HAL Laboratory) y Shigesato Itoi (Mother) hablaron con el presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, sobre lo difícil que la tenían otros desarrolladores con el ‘crunch’ y los tiempos de entrega. De esta manera, le propusieron formar un equipo de desarrollo con absoluta libertad y sin límites de tiempo para ingeniar y dar vida a una propuesta fresca. Aquel estudio era Jack and Beans, cuyas cabezas eran Miyamoto, Iwata e Itoi. Sin embargo, 11 desarrolladores elegidos fueron los verdaderos encargados. Cuando nació la idea de un juego de fotografías, Pokémon no hizo parte del panorama sino hasta tiempo después cuando explotó su popularidad.

En el extenso video de Did you know gaming? –que recomendamos ver completo cuando puedas–, se puede conocer esta historia a partir del minuto 54:07.

A algunos dentro de Jack and Beans no les sonaba la idea, pero siguieron adelante bajo esta dirección. Originalmente los jugadores podían desplazarse por los escenarios libremente, pero Miyamoto aportó la idea de una mecánica sobre rieles. Poder imprimir las fotos en estaciones reales y añadir al Profesor Oak fue otra gran ventaja. Cambiaron el formato de disco a cartucho para lanzar Pokémon Snap a la par de la primera película y antes de Pokémon Gold / Silver, o el juego hubiese quedado mal por no incluir criaturas de la segunda generación. El mayor almacenamiento de fotos en 64 DD fue la razón por la que crearon el juego –que se redujo en N64– y este proceso tardó cuatro años. Nintendo se replanteó aquel experimento.

Pokémon 64 / Pokémon RPG

Este contexto de Pokémon Snap es necesario para conocer el destino del presunto «Pokémon RPG». En 1998, un supuesto Pokémon DD estaba en desarrollo, siguiendo la línea de Red/Blue/Green/Yellow. Este sería el primer RPG de la franquicia para una consola casera. Como no había mayor información, las revistas japonesas se basaban en especulación de lo ya conocido, como que vendría en versiones diferentes. O que discos de expansión añadirían bosques y ciudades. Esto sonaba genial pero no había soporte oficial de tal información por parte de Nintendo.

En 1997, Miyamoto se refirió a dos juegos de Pokémon en desarrollo para Disk Drive. Uno de ellos de un género diferente al RPG. El primero al que se refería era Pokémon Stadium, que es más bien una mezcla de géneros. Sobre el juego RPG, dijo: «justo ahora tenemos a 10 miembros del equipo trabajando en Pokémon RPG, pero planeamos añadir otros 20 desarrolladores pronto». Eso fue tan solo dos meses después que Jack and Beans convirtió su juego de fotografías en Pokémon Snap. Como en aquel entonces el jugador recorría libremente los escenarios, no estaba definido cómo sería la versión final de Snap y podía confundirse fácilmente con un RPG.

Las matemáticas sustentan que Pokémon RPG era Pokémon Snap. Jack and Beans tenía 11 empleados, uno de ellos renunció en medio del desarrollo alegando problemas internos. A esos 10 restantes, se suman los 20 que Miyamoto mencionó en la entrevista con EGM. Los créditos de Pokémon Snap, sin contar productores, traductores y actores de voz, citan 34 desarrolladores principales a cargo del juego. Pokémon RPG siempre fue Pokémon Snap. Tras el lanzamiento de Snap, los listados de las revistas japonesas reemplazaron toda mención de aquel RPG con el juego de fotografías. Su género cambió de RPG a Etc (que no existe).

Cabe aclarar que el proyecto era referido como Pokémon 64 o Pokémon DD, incluso cuando Nintendo reveló que habían dos juegos en desarrollo pero no estaban confirmados los títulos Stadium y Snap. Esto generó más confusión en los noventa, en especial a periodistas fuera de Japón. Otro tercer juego, Hey You, Pikachu!, se sumó después al tren de Nintendo 64. Hasta DYKG admite haber aportado a la confusión, que solo pudieron despejar escarbando material impreso de revistas japonesas. La expectativa colectiva por un RPG de Pokémon en N64 y la vaga información sobre los proyectos de Snap y Stadium, dieron paso a los reportes e ideas equivocadas.