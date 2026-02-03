El modo 5c5 de Highguard ahora es permanente

El lanzamiento de este título multijugador competitivo gratuito ha sido bastante extraño y caótico. Su anuncio en The Game Awards dejó un mal sabor de boca y a pesar de tener grandes números de jugadores en su lanzamiento, la mayoría no parece haber seguido jugando cuando pasó la novedad. A pesar de todo eso, Highguard vio un notable aumento en sus usuarios durante el fin de semana cuando se presentó el modo temporal de cinco contra cinco jugadores (5c5) y los desarrolladores tomaron la decisión de hacer que este modo sea permanente.

De ahora en adelante, podemos elegir si queremos jugar el modo «normal» de tres contra tres o si nos ponemos en cola para jugar una partida de 10 jugadores. La noticia fue confirmada en las cuentas oficiales del juego en redes sociales.

You've been asking, and we're happy to share—5v5 Raid Mode is here to stay! ⚔



We appreciate everyone hopping in over the weekend to give the mode a try. We saw a fairly even split between 3v3 and 5v5, which helped inform our decision. pic.twitter.com/S0QfgCE7vK — Highguard | LIVE NOW! (@PlayHighguard) February 2, 2026

Para muchos jugadores, el formato de cinco contra cinco o 5c5 se adapta mucho mejor a los enormes mapeados que recorremos en Highguard y algunos creen que este debió ser el modo de juego por defecto desde el comienzo. Esto resulta curioso porque el estudio Wildlight Entertainment seguramente había balanceado todo para la presencia de solo seis jugadores.

Highguard es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam.