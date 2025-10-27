El modo batalla campal de Battlefield 6 será gratis, ya tiene fecha de lanzamiento y nombre oficial

Ya estábamos preparándonos para recibir los nuevos mapas y el modo de juego Strikepoint que llegarán pronto con la primera temporada de este juego bélico pero había otra sorpresa esperándonos. No era un secreto que los desarrolladores de Battlefield 6 estaban trabajando también en un modo ‘battle royale’ o batalla campal para el juego y que no iba a demorarse mucho, pero estará listo mucho más pronto de lo que esperábamos. Así es, este nuevo modo llamado REDSEC estará listo junto a la primera temporada del juego y será completamente gratis.

REDSEC significa ‘Redacted sector’ (algo así como «zona secreta») y se refiere al mapa en el que los jugadores se enfrentaran en solitario o equipos de cuatro a todos los demás participantes hasta que quede solo un ganador. Podremos jugarlo a partir del martes 28 de octubre de 2025 y las horas de lanzamiento serán las siguientes:

México : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Colombia, Perú, Ecuador : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Argentina, Chile: 12:00 m.

12:00 m. España: 4:00 p.m.

Lo más importante que tienen que saber sobre el modo ‘battle royale’ o batalla campal Battlefield REDSEC es que en realidad no es un modo de Battlefield 6 —aunque inicialmente fue promocionado así— sino un juego aparte. Eso significa que no tenemos que comprar Battlefield 6 para disfrutarlo y lo podremos descargar gratis para PS5, Xbox Series X|S o para PC mediante Steam y Epic Games Store.

Esto es similar a lo que hacen los juegos de Call of Duty, pues el ‘battle royale’ Warzone es gratis. Aunque no está confirmado al momento de hacer esta nota, todo indica que las mejoras que consigamos en BF6 y los cosméticos que desbloqueemos o compremos también se podrían usar en REDSEC.