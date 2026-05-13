Videojuegos

El modo Cero Construcción de Fortnite tendrá varios cambios que van desde ‘objetos de bolsillo’ hasta aguante ilimitado

Cero construcción, más diversión.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

Somos muchos los que preferimos el modo Cero Construcción de Fortnite al tradicional modo de Batalla campal, pues no tener que preocuparnos por construir nos permite enfocarnos en la acción y la exploración. Aún así, hay quienes creen que este modo está desbalanceado o que debería ser más «rápido» y parece que Epic Games está de acuerdo, pues hará varios cambios a este modo durante lo que resta de la temporada 2 a modo de «experimento».

El informante FireMonkey publicó un comunicado sobre los cambios al modo Cero Construcción antes que Epic Games lo hiciera oficial. Estos cambios entrarán en efecto el jueves 14 de mayo de 2023 cuando empiece el Acto III de la actual temporada junto al evento de Overwatch.

- Publicidad -

Según el comunicado, los cambios que tendrá el modo Cero Construcción de Fortnite son los siguientes:

  • Nuevos «Objetos de Bolsillo» que se usan con el botón de Construcción. Empezamos cada partida con un objeto especial equipado y podemos cambiarlo en las máquinas expendedoras. Estos pueden ser Granadas de Onda Expansiva, Granadas de Niebla curativa y Burbujas de Escudo.
  • Todos los jugadores empezarán las partidas con una Pistola, una Poción de Escudo Pequeña y el Objeto de Bolsillo.
  • Tras desplegar automáticamente el Planeador cuando estamos cerca del suelo al arrojarnos del Bus de Batalla, podemos arriesgarnos a seguir en caída libre para aterrizar más rápido, pero aún debemos activar el planeador antes de tocar el suelo.
  • Podemos hacer un redespliegue del planeador si nos arrojamos desde posiciones elevadas.
  • Cuando tengamos el pico equipado tendremos esprint infinito
  • Las eliminaciones restauran el Escudo extra.
  • Las estructuras y edificios recibirán mucho menos daño de las armas.
  • Los tiempos de reaparición al usar la Camioneta de reinicio serán más cortos
  • No seremos eliminados por caer de un lugar alto, pero perderemos todo el escudo y nos quedará un punto de salud

¿Qué opinan de estos cambios al modo Cero Construcción? Epic Games aclaró que estos no son definitivos y que estarán atentos a la opinión de los jugadores antes de decidir que cambios dejar, cuáles no y cuáles ajustar para la temporada 3 de Fortnite Capítulo 7 que empezará el viernes 5 de junio de 2026.

Más sobre Fortnite

Ya podemos ver cómo son las skins de los personajes de Overwatch en Fortnite: fecha, detalles y nuevo punto de interés de la colaboración
 Ya podemos ver cómo son las skins de…
Fortnite tendrá una colaboración con EsDeeKid, que NO es Timothée Chalamet
 Fortnite tendrá una colaboración con EsDeeKid, que NO…
Disney dijo tantas maravillas sobre Fortnite en su reporte financiero que estamos creyendo que de verdad planea comprar Epic Games
 Disney dijo tantas maravillas sobre Fortnite en su…
Cómo encontrar al jefe Tintonio temible para completar la misión destacada de Fortnite
 Cómo encontrar al jefe Tintonio temible para completar…
Las mujeres de Padre de Familia, Los Reyes de la Colina y Bob’s Burger también llegarán a Fortnite
 Las mujeres de Padre de Familia, Los Reyes…
Estas serían las skins de Overwatch y Star Wars: La guerra de los clones que llegarán pronto a Fortnite
 Estas serían las skins de Overwatch y Star…

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

Más de:
Fortnite Fortnite
Roblox códigos de 99 noches en el bosque (mayo 2026)
Roblox: Códigos para Restaurant Tycoon 3 en mayo de 2026
Roblox códigos de Blue Lock: Rivals [Bloqueo Azul: Rivales] (mayo 2026)
Roblox códigos de Pieza de Marinero (Sailor Piece) mayo 2026
Roblox códigos de Campos de batalla de frutas [Fruit Battlegrounds] (mayo 2026)
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Roblox códigos de 99 noches en el bosque (mayo 2026)
No hay comentarios

Lo último

Roblox Códigos de FNAF: Eternal Nights (mayo 2026)
Videojuegos
El gran final de la historia del mundo virtual llegará en el juego de acertijos The Talos Principle 3
Videojuegos
Persona 4 Revival: filtran cuándo podría ser el lanzamiento del remake
Videojuegos
Revelamos cuáles son los juegos de PS Plus Extra y Deluxe para mayo de 2026
Videojuegos