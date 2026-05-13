El modo Cero Construcción de Fortnite tendrá varios cambios que van desde ‘objetos de bolsillo’ hasta aguante ilimitado

Somos muchos los que preferimos el modo Cero Construcción de Fortnite al tradicional modo de Batalla campal, pues no tener que preocuparnos por construir nos permite enfocarnos en la acción y la exploración. Aún así, hay quienes creen que este modo está desbalanceado o que debería ser más «rápido» y parece que Epic Games está de acuerdo, pues hará varios cambios a este modo durante lo que resta de la temporada 2 a modo de «experimento».

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Fortnite. Seguir

El informante FireMonkey publicó un comunicado sobre los cambios al modo Cero Construcción antes que Epic Games lo hiciera oficial. Estos cambios entrarán en efecto el jueves 14 de mayo de 2023 cuando empiece el Acto III de la actual temporada junto al evento de Overwatch.

Según el comunicado, los cambios que tendrá el modo Cero Construcción de Fortnite son los siguientes:

Nuevos «Objetos de Bolsillo» que se usan con el botón de Construcción. Empezamos cada partida con un objeto especial equipado y podemos cambiarlo en las máquinas expendedoras. Estos pueden ser Granadas de Onda Expansiva, Granadas de Niebla curativa y Burbujas de Escudo.

Todos los jugadores empezarán las partidas con una Pistola, una Poción de Escudo Pequeña y el Objeto de Bolsillo.

Tras desplegar automáticamente el Planeador cuando estamos cerca del suelo al arrojarnos del Bus de Batalla, podemos arriesgarnos a seguir en caída libre para aterrizar más rápido, pero aún debemos activar el planeador antes de tocar el suelo.

Podemos hacer un redespliegue del planeador si nos arrojamos desde posiciones elevadas.

Cuando tengamos el pico equipado tendremos esprint infinito

Las eliminaciones restauran el Escudo extra.

Las estructuras y edificios recibirán mucho menos daño de las armas.

Los tiempos de reaparición al usar la Camioneta de reinicio serán más cortos

No seremos eliminados por caer de un lugar alto, pero perderemos todo el escudo y nos quedará un punto de salud

¿Qué opinan de estos cambios al modo Cero Construcción? Epic Games aclaró que estos no son definitivos y que estarán atentos a la opinión de los jugadores antes de decidir que cambios dejar, cuáles no y cuáles ajustar para la temporada 3 de Fortnite Capítulo 7 que empezará el viernes 5 de junio de 2026.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.