El modo ‘Salva el mundo’ de Fortnite por fin se volverá gratuito

Los «veteranos» recordamos que cuando Fortnite fue lanzado originalmente en 2017, no era un juego de ‘batalla campal’ gratis sino un título multijugador de supervivencia que teníamos que comprar. Cuando el ‘battle royale’ demostró ser un éxito, el modo de juego original pasó a llamarse ‘Salva el mundo’ y durante casi una década siguió siendo de pago… hasta ahora.

Tras muchos años de rumores y salidas en falso, Fortnite: Salva el mundo por fin se volverá gratis a partir del jueves 16 de abril de 2026. Este es un modo de juego en el que durante el día exploramos, reunimos recursos y construimos fortificaciones y trampas para defendernos de las oleadas de monstruos que atacan nuestro refugio durante la noche.

Además de este gran cambio, este modo por fin llegará a Nintendo Switch 2, pues antes no estaba disponible para esta plataforma.

Creemos que este modo de juego se mantuvo de pago durante tanto tiempo por «respeto» a los jugadores que habían pagado por él, pero sabíamos que tarde o temprano lo iban a volver gratis e iban a buscar la forma de compensar a esas personas con recompensas en el juego. Confirmando esto, Epic Games le ofrecerá los siguientes objetos de este modo a los jugadores que hayan comprado ‘Salva el mundo’ antes:

1x Supercargador de Héroe – Promueve un héroe más allá del nivel 50.

– Promueve un héroe más allá del nivel 50. 1x Supercargador de Arma – Promueve un arma más allá del nivel 50.

– Promueve un arma más allá del nivel 50. 1x Supercargador de Trampa – Promueve una trampa más allá del nivel 50.

– Promueve una trampa más allá del nivel 50. 5x Supercargador de Superviviente – Promueve supervivientes más allá del nivel 50.

– Promueve supervivientes más allá del nivel 50. 1x Cupón de reclutamiento de Héroe – Recluta el héroe que quieras

– Recluta el héroe que quieras 1x Cupón de investigación de Arma – Desbloquea el arma que quieras

– Desbloquea el arma que quieras 10.000 Oro

Los miembros ‘fundadores’ también seguirán obteniendo monedas V completando misiones diarias, alertas de misión, misiones de Defensa del escudo contra tormentas y desafíos existentes.

También abrieron un programa de prerregistro a Salva el mundo. Entre más jugadores se registren antes del 16 de abril, mejores recompensas recibirá la comunidad.

Sabíamos que el modo Salva el mundo de Fortnite se iba a volver gratis eventualmente. No tenía sentido mantenerlo como estaba en el actual sistema de monetización. Otra razón por la que lo hicieron justo ahora seguramente tiene que ver con la noticia del aumento de precio en las Monedas V, lo cual no tiene nada contenta a la comunidad del juego.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.