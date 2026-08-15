El mundo de Coco brilla en el último tráiler de Kingdom Hearts IV, lanzamiento confirmado para finales del 2027

Durante la convención D23, Disney presentó un nuevo tráiler de Kingdom Hearts IV, cuyo lanzamiento se confirmó para finales del 2027, además de una nueva serie de ‘anime’ para la plataforma Disney+. Kingdom Hearts IV sigue la tradición del título de acción/RPG presentando mundos de Pixar, en este caso el de la película Coco será uno de los destacados. Donald y Goofy mientras tanto buscan a Sora hasta en el inframundo de Hades, pero reciben noticias.

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Aunque las noticias del maravilloso mundo de Disney con Square Enix no terminaron ahí. También en la D23, se reveló Kingdom Hearts: The Series. Se trata de un ‘anime’ original inspirado en la franquicia de videojuegos con estreno exclusivo a través de Disney+.

“Kingdom Hearts ha cautivado a jugadores de todo el mundo con su singular combinación de aventura e imaginación. Es realmente emocionante tomar un mundo que los fans han explorado durante años a través de los juegos y darle vida de una forma completamente nueva. Y con un equipo creativo que trabaja en estrecha colaboración con el legendario Tetsuya Nomura, nuestra nueva serie será inconfundiblemente Kingdom Hearts, a la vez que ofrecerá a los fans una forma totalmente nueva de experimentar el mundo que tanto aman”, señaló Ayo Davis, presidente de Disney Kids & Family.

De esta manera se confirmó igualmente la participación del creador Tetsuya Nomura en la próxima serie, misma que “expandirá el universo de Kingdom Hearts y rendirá homenaje a los personajes que han conquistado los corazones de millones de fans en todo el mundo”.

Kingdom Hearts IV estará disponible en Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X/S y PC (Steam, Epic).