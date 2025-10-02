El mundo perdido de Super Mario Bros: The Lost Levels es finalmente encontrado cuatro décadas después

Quién lo creyera, Super Mario Bros: The Lost Levels (1986), el verdadero Super Mario Bros. 2 que Occidente solo conocería por primera vez a través de la colección de ‘remakes’ Super Mario All-Stars para SNES, tenía también su guardado tal como el primer juego del entonces fontanero. El Minus World es una realidad oculta que hasta la fecha era un tanto desconocida para Super Mario Bros: The Lost Levels. 39 años después, un fanático se dio a la tarea de descubrirlo a través de múltiples intentos.

Para conseguirlo, hay que entender la forma en que está estructurado el juego y cómo desplaza a Mario al final de cada nivel, pasando por «teletransporte» en el caso del Minus World. Al hacer que Mario se mueva de cierta manera en Super Mario Bros. y The Lost Levels, los jugadores pueden terminar en la zona equivocada. Resulta que el ‘speedrunner’ y YouTuber Kosmic ha compartido sus hallazgos, que demuestran cómo las mismas leyes aplican a Super Mario Bros: The Lost Levels, tanto en NES como en SNES.

Kosmic muestra su metodología y los distintos niveles a los que se puede acceder en el video de 40 minutos, que parece extenso pero es necesario verlo completo para comprenderlo, pues es muy técnico. Esto es algo que incluso puedes recrear tú mismo si tienes una copia de Super Mario All-Stars para SNES. En cuanto a por qué recién conocemos estas etapas, Kosmic especula que hubo menos interés en The Lost Levels en comparación con el primer juego. Además, el truco está muy avanzado, es técnico y difícil de hacer de forma consistente.

Por si fuera poco, ciertos niveles están llenos de tantos ‘glitches’ o gráficos desechos, que difícilmente se pueden completar.