El museo del Louvre de Paris se despide de las audioguías que usaban consolas Nintendo 3DS

Las audioguías de Nintendo 3DS del museo del Louvre en Paris, imprescindibles durante más de una década, han dejado de estar disponibles para los visitantes. Según informó el periódico francés Le Monde, el museo de renombre mundial cesó el servicio el 1ro de septiembre del 2025. En meses anteriores anunció que retiraría las novedosas guías del museo durante este mes.

De acuerdo con el sitio web, una nueva audioguía ocupará su lugar. Si bien es técnicamente posible que el museo del Louvre vuelva a colaborar con Nintendo, no es completamente seguro que así sea. Nintendo dio mucha importancia a su colaboración con el Louvre en su momento. De hecho, incluso el fallecido presidente Satoru Iwata realizó un Nintendo Direct especial junto con Shigeru Miyamoto para celebrar la colaboración. Nintendo 3DS Guide: Louvre también se lanzó como ‘software’ independiente.

Con la guía, los fans han podido disfrutar del museo del Louvre de diferentes maneras. El ‘software’ permite a los usuarios simular una ruta por el museo, ver modelos 3D e imágenes en alta resolución de ciertas obras de arte, escuchar más de 30 horas de comentarios de audio y mucho más. Más de 600 imágenes y más de 400 reconstrucciones 3D de salas de museos forman parte del Nintendo 3DS Guide: Louvre.