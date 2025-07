El Nintendo Direct de julio de 2025 llegará justo antes de que termine el mes – fecha, hora y qué esperamos ver

Estuvimos 30 días leyendo y oyendo rumores que juraban que Nintendo definitivamente iba a tener su tradicional ‘Direct’ en el mes de julio de 2025. Parecía factible si nos ceñíamos al riguroso calendario de presentaciones de la empresa y a las filtraciones sobre los anuncios de juegos para Switch y Switch 2… pero pasaban los días y nada que hacían el anuncio oficial. Esperaron hasta el último momento, pero es verdad.

El Nintendo Direct no faltará a la cita de este mes y podremos verlo en vivo el jueves 31 de julio de 2025 a las 8:00 a.m. (hora de Colombia) 7:00 a.m. (hora de México) 3:00 p.m. (hora de España). Pueden verlo en el canal oficial de Nintendo of America en YouTube o aquí mismo si lo prefieren, pues tenemos la presentación a continuación.

Los «informados» estaban seguros que tendríamos información a fondo —incluyendo la revelación de la fecha de lanzamiento— del largamente esperado y varias veces aplazado Metroid Prime 4, pero esta presentación está descrita como un «Partner Showcase», así que no deberían mostrar juegos que —como ese— están publicados por la misma Nintendo. Lo que sí esperamos ver más ‘ports’ de juegos de juegos que ya fueron lanzados anteriormente para las consolas PlayStation y Xbox

Entre los deseos de los fanáticos se encuentran que revelen cuándo saldrá Hades II para la consola y, por supuesto, nunca se pierde la esperanza de que digan la fecha en que por fin jugaremos Hollow Knight: Silksong.

El Nintendo Direct del 31 julio de 2025 durará alrededor de 25 minutos y no solo mostrará juegos que saldrán no solo para Switch 2, sino también para el primer Switch.