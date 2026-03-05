Videojuegos

El nuevo Castlevania: Belmont’s Curse no será un roguelike –gracias a Drácula–

Una horrible noche para la generación por procedimientos.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Los estudios responsables del próximo lanzamiento de la saga cazavampiros, Castlevania: Belmont’s Curse, ganaron fama con títulos como Dead Cells, The Rogue Prince of Persia y el DLC de Dead Cells: Return to Castlevania. Este nuevo título de Evil Empire y Motion Twin basado en la famosa IP de Konami, no será el mismo tipo de juego. En declaraciones a The Verge, el director de comunicaciones de Konami para América reiteró que este juego es de acción y exploración en 2D, afirmando además que «no es un roguelike ni un roguelite».

«Castlevania: Belmont’s Curse, cuyo lanzamiento está previsto para este año, está siendo desarrollado por Konami y dos estudios responsables del ‘roguelike’ Dead Cells: Evil Empire y Motion Twin. Dada la trayectoria de estos dos estudios, le pregunté a Konami si Belmont’s Curse era un ‘roguelike’, y la respuesta es que no», informa Jay Peters de The Verge.

- Publicidad -

Castlevania Belmont’s Curse es un juego de acción y exploración en 2D donde los jugadores pueden explorar libremente mapas extensos y elaborados. No es un juego ‘roguelike’ ni ‘roguelite’”, declaró Tommy Williams, director de comunicaciones de Konami para América.

Así que, a pesar de la historia de Evil Empire y Motion Twin, no debemos esperar necesaria–y afortunada–mente que Belmont’s Curse se juegue exactamente igual que aquellos lanzamientos, cuando llegue a todas las plataformas a finales de este año. Konami también anunció que este juego es solo el comienzo del resurgimiento de Castlevania con motivo de su aniversario 40.

Mientras tanto, también podemos seguirle la pista a Silent Planet, un juego muy por el estilo del Castlevania exploratorio de antaño.

🧛🏼‍♂️

¡Muere monstruo, no perteneces a este mundo!

Shutaro Iida, desarrollador de los más importantes Castlevania, falleció a los 52 años
Shutaro Iida, desarrollador de los más importantes Castlevania,…
Si sientes que a Belmont’s Curse le falta ese «algo» de Castlevania, tal vez Silent Planet cubra la cuota
Si sientes que a Belmont’s Curse le falta…
Castlevania: Belmont’s Curse, todo lo que sabemos del juego presentado en el State of Play
Castlevania: Belmont’s Curse, todo lo que…
Vampire Survivors le da la bienvenida a Jimbo de Balatro y más personajes de Castlevania
Vampire Survivors le da la bienvenida…
Estas son las nuevas skins de Cheryl Mason, Pyramid Head, Drácula, Springtrap y Richter Belmont en Dead by Daylight
Estas son las nuevas skins de…
Más de:
Castlevania: Belmont’s Curse Castlevania: Belmont’s Curse
Kirby Air Riders: nuevos Amiibo de Sword Kirby & Dragoon y Noir Dedede & Hydra
The Division Resurgence por fin tiene fecha de lanzamiento
Ubisoft habla sobre el futuro de Assassin’s Creed, confirma el remake de Black Flag
Los creadores de Guilty Gear anuncian un curioso juego con gorilas, bananos, cartas y supervivencia
Guía Resident Evil Requiem con la ubicación de todas las monedas antiguas
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Kirby Air Riders: nuevos Amiibo de Sword Kirby & Dragoon y Noir Dedede & Hydra
No hay comentarios

Lo último

Apple presenta MacBook Neo, una propuesta ‘económica’ con chip de iPhone
Tecnología
Su nombre es Bond, James Bond, y lo puedes tener con lujo de detalles gracias a esta figura de Hot Toys
Cultura POP
Jujutsu Kaisen: fecha y hora para ver el episodio nueve (9) de la tercera temporada
Anime y Manga
Doom
Logran hacer que neuronas humanas vivas jueguen Doom en un experimento científico
Tecnología