El nuevo Castlevania: Belmont’s Curse no será un roguelike –gracias a Drácula

Los estudios responsables del próximo lanzamiento de la saga cazavampiros, Castlevania: Belmont’s Curse, ganaron fama con títulos como Dead Cells, The Rogue Prince of Persia y el DLC de Dead Cells: Return to Castlevania. Este nuevo título de Evil Empire y Motion Twin basado en la famosa IP de Konami, no será el mismo tipo de juego. En declaraciones a The Verge, el director de comunicaciones de Konami para América reiteró que este juego es de acción y exploración en 2D, afirmando además que «no es un roguelike ni un roguelite».

«Castlevania: Belmont’s Curse, cuyo lanzamiento está previsto para este año, está siendo desarrollado por Konami y dos estudios responsables del ‘roguelike’ Dead Cells: Evil Empire y Motion Twin. Dada la trayectoria de estos dos estudios, le pregunté a Konami si Belmont’s Curse era un ‘roguelike’, y la respuesta es que no», informa Jay Peters de The Verge.

Castlevania Belmont’s Curse es un juego de acción y exploración en 2D donde los jugadores pueden explorar libremente mapas extensos y elaborados. No es un juego ‘roguelike’ ni ‘roguelite’”, declaró Tommy Williams, director de comunicaciones de Konami para América.

Así que, a pesar de la historia de Evil Empire y Motion Twin, no debemos esperar necesaria–y afortunada–mente que Belmont’s Curse se juegue exactamente igual que aquellos lanzamientos, cuando llegue a todas las plataformas a finales de este año. Konami también anunció que este juego es solo el comienzo del resurgimiento de Castlevania con motivo de su aniversario 40.

Mientras tanto, también podemos seguirle la pista a Silent Planet, un juego muy por el estilo del Castlevania exploratorio de antaño.