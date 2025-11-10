El nuevo corto animado de Los Simpson x Fortnite trae una lluvia de rosquillas y un ejército de clones de Homero

Esta temporada ‘crossover’ nos está contando la historia mediante excelentes cortos animados. En el primero vimos cómo un Fragmento del Punto Cero llegó a Springfield y quedó en manos de Homero, ahora tenemos un nuevo capítulo que muestra las desastrosas consecuencias que tendrá eso en el mapa de Los Simpson y que se traducirá en nuevos sistemas de juego en Fortnite.

Pueden ver este corto animado a continuación con doblaje en español de Latinoamérica. Apreciamos mucho que Humberto Vélez esté haciendo de nuevo la voz de Homero Simpson porque está genial.

Entre las nuevas mecánicas y objetos reveladas en el tráiler y que estará disponibles muy pronto en Fortnite. Deberían aparecer en el juego el martes 11 de noviembre de 2025.

Lluvia de rosquillas que destruyen todo donde caen y pueden ser impulsadas con ataques

La nueva skin ‘crossover’ del Profesor Frink y Bananín… ¿Banafrínk?

Regresa la sierra eléctrica

Nuevo compañero: Puerco araña (Plopper)

Al final de este segundo capítulo, más bien corto animado, doblado al español latino también podemos ver un adelanto de lo que nos espera en la tercera semana de Los Simpson en Fortnite ¡un ejército de clones de Homero que invaden el mapa! Estos deberían aparecer para el martes 18 de este mes.

Esta temporada especial estará disponible solamente hasta el sábado 29 de noviembre de 2025, pero los fanáticos están pidiendo a Epic Games que convierta a Springfield en un mapa permanente con su propio modo de juego. Mientras tanto, aprovechen para completar todas las misiones secretas.