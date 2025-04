El nuevo juego de uno de los creadores de Celeste es un ‘Stardew Valley’ de pesadillas

La presentación especial de juegos independientes The Triple-i Initiative del 10 de abril de 2025 comenzó bastante bien con un título que luce increíble. Queremos presentarles Neverway, la ‘opera prima’ del nuevo estudio independiente Coldblood Inc. y que será publicada por Outersloth, la firma de distribución de videojuegos creada por los responsables de Among Us.

Pueden ver el tráiler de este llamativo juego a continuación, que de inmediato llama la atención por el espectacular arte en pixeles de Pedro Medeiros, conocido por su trabajo en el genial Celeste.

La protagonista de esta historia se llama Fiona. Tras renunciar a un trabajo en el que no tenía futuro, se muda a una granja para comenzar una nueva y tranquila vida, pero las cosas serán más complicadas. Se convierte en la emisaria inmortal de un dios muerto y aparte de luchar para superar horrores y mantener su finca, debe conseguir dinero para paga sus deudas.

Aunque Neverway aún no tiene una fecha de lanzamiento definida, sabemos que saldrá para PC mediante Steam y ya pueden agregarlo a su lista de deseados en esa plataforma. No se ha dicho nada aún sobre si podría llegar a consolas.

Aunque estamos emocionados por este juego, la noticia sobre el anuncio de Neverway tiene un sabor agridulce. El artista en pixeles Pedro Medeiros está trabajando en este título después de haber abandonado su proyecto Earthblade en el que estaba trabajando con Maddy Thorton y el resto del equipo de Extremely OK Games, autores de Celeste. Aunque no fue la única causa, eso eventualmente desembocó en la cancelación de ese título que también nos tenía muy entusiasmados.