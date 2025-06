El nuevo juego del creador de Umurangi Generation es una aventura lovecraftiana protagonizada por pingüinos

Umurangi Generation es uno de nuestros juego favoritos de la presente década. Ese evocador juego de fotografía sobre la vida en el fin del mundo y con fuerte influencia anime no solo resulta divertido, sino que es una furiosa declaración política contra la sociedad en la que nos tocó vivir. No podíamos esperar por ver que más nos tiene preparado el equipo de Naphtali Faulkner y finalmente sabemos más sobre su próximo proyecto y no estamos decepcionados. Se llama Penguin Colony y es una aventura narrativa basada en Las montañas de la locura en la que controlamos pingüinos. Sí, pingüinos.

No sabemos mucho más hasta el momento, pero hemos podido ver algunas imágenes que nos dan una idea ligera de cómo se jugará. Podremos controlar a diferentes tipos de pingüinos con diferentes habilidades que tendrán que nadar y deslizarse entre escenarios nevados y ruinas extrañas.

También podemos ver algunos cortos videos del juego en el canal de YouTube de Origame Digital.

Penguin Colony, el nuevo juego del creador de Umurangi Generation, todavía no tiene una fecha de lanzamiento definida, pero ya dijeron que en los próximos meses tendremos disponible una demo. Saldrá para PC y ya podemos agregarlo a nuestra lista de deseados en Steam, pero aún no tenemos noticias sobre su potencial lanzamiento en consolas.