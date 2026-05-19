Videojuegos

El nuevo juego móvil de Nintendo es básicamente WarioWare legalmente diferente, utiliza tus fotos para los microjuegos

Sin Wario que te ladre.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Nintendo anunció Pictonico, un nuevo juego para móviles disponible desde el 28 de mayo. Pictonico utiliza las fotos del teléfono del jugador y las convierte en minijuegos. Los «microjuegos», al estilo inconfundible de WarioWare, incluyen comer, extender una alfombra para una pareja casada y quitarle una mascarilla a alguien.

Los jugadores pueden usar fotos de su biblioteca o tomar nuevas directamente en la aplicación. Pictonico estará disponible para iOS y Android, se puede reservar en la App Store de Apple y en Google Play Store. El juego se descarga gratis e incluye una pequeña selección de minijuegos en modo demo.

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Los jugadores pueden decidir comprar el resto de los minijuegos, que se venden por volúmenes. El Volumen 1 cuesta $6 USD y el Volumen 2 tiene un precio de $8 USD. Todavía no está claro cuántos minijuegos hay en cada volumen específico, pero Nintendo dice que hay «hasta 80 minijuegos en total» disponibles en todos los volúmenes.

Algunos ejemplos de los minijuegos, según la descripción de Nintendo, incluyen:

  • ¡Aquí vienen las estrellas deportivas de tu escuela… desfilando por la alfombra roja!
  • ¡Tu jefe tiene hambre y necesita tu ayuda!
  • Intenta borrar esos recuerdos vergonzosos de la secundaria.
  • ¿Tu hijo no se calla? ¡Que se calle!
  • ¡Dos viejos amigos se reencuentran haciendo paracaidismo!
  • ¿El abuelo vestido de bailarina? ¡No te puedes perder esta foto!
  • Mamá está enojada… ¡Pero hay que depilarle ese pelo de la nariz!
  • Papá está poniendo esa cara otra vez. Espera, ¿es una mascarilla?
  • ¿Tu mejor amigo convertido en jefe final? ¡Maniobras evasivas!
  • ¿Ese profesor tranquilo y sereno era todo músculos todo este tiempo?

El juego genera por razones obvias comparaciones inmediatas con la serie WarioWare de Nintendo, lo cual es particularmente notable dado que el director de la serie, Goro Abe, dejó Nintendo en febrero después de 27 años en la compañía, para ser profesor. ¿Pictonico habría sido creado como un WarioWare para móviles antes de su versión final? Abe se fue en buenos términos de Nintendo y ansioso por saber qué le depara a WarioWare en el futuro, pero ignoramos si tenía conocimiento de Pictonico.

Las comparaciones también han pasado por la aplicación de realidad aumentada Face Raiders, preinstalada en Nintendo 3DS. Esta usaba la cámara de la consola portátil para tomar fotos de los usuarios y usarlas en el juego. Por su parte, un más básico WarioWare: Snapped! para DSiWare utilizaba siluetas capturadas en tiempo real por la cámara para los diferentes microjuegos.

🧄

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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