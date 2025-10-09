El nuevo pase musical de Fortnite no es una colaboración con ningún cantante conocido (octubre 2025)

Han pasado casi dos años desde que Epic Games empezó a lanzar pases musicales de pago en los que siempre podíamos obtener skins y música de algunos de los cantantes y bandas más populares del planeta. Por sus filas han pasado artistas de la talla de Lady Gaga, Karol G, Metallica, Billie Eilish y hasta Hatsune Miku, pero por alguna razón esa racha fue interrumpida. El pase musical de la temporada 11 de Fortnite Festival llegó el 9 de octubre de 2025, se llama Mixtape y aunque tiene algunas canciones (pistas de improvisación) de cantantes populares, no tiene skins de ninguno de ellos ni una temática fuerte.

Hace algunas semanas conocimos que la cantante Doja Cat iba a tener una skin en Fortnite y estábamos seguros de que ella iba a ser la protagonista de este pase, pero sus atuendos solo estarán disponibles en la tienda como parte del evento Pesadillas. Aunque una de sus canciones está en el pase (Gorgeous), no es parte de la temática de éste. Otros esperaban ver un pase temático de Las Guerreras K-Pop a pesar de que sus skins ya habían sido puestas a la venta en la tienda.

De hecho, hay más canciones de artistas reconocidos en el pase, incluyendo Rocket Man de Elton John, Champion de Fall Out Boy y I Love Rock N’ Roll de Joan Jett. Todas estas serán parte de la ruta de pago, mientras que las cuatro nuevas canciones originales de Epic Games están en la ruta gratuita.

En cuanto a skins, el pase musical de la temporada 11 de Fortnite Festival tiene dos personajes originales llamadas Sedona y Jana Pastel. Esto mata las esperanzas de aquellos que querían que el pase tuviera temática de Las Guerreras K-Pop e incluyera nuevos atuendos para Rumi, Mira y Zoey.

Los jugadores están especulando que negociar los derechos de imagen de los artistas para estos pases se ha vuelto muy complicado para Epic Games y por eso decidieron «tomarse un descanso». Lo más probable es que el próximo pase musical vuelva a tener un artista reconocido. Ya veremos qué pasa en el futuro.