El nuevo personaje de la versión 6.1 (Luna II) de Genshin Impact será Néfer – Fecha y primeros detalles

La Guardasecretos de las Arenas en Nod Krai.

¿Han disfrutado de su viaje por Nod Krai? El comienzo de nuestra aventura en las misteriosas islas fue acompañado por Lauma, Aino y pronto se les unirá Flins, pero a medida que avancen las versiones, podremos conseguir más. Hoyoverse ya reveló que en la fecha de la versión 6.1 (Luna II) de Genshin Impact introducirán el banner de Néfer, así que vamos a conocer más sobre esta misteriosa mujer.

Néfer es la Jefa de la Cámara de Secretos y es conocida como «la Guardasecretos de las Arenas». La Cámara de Secretos es una organización similar al Gremio de Aventureros que se encarga de realizar encargos de búsqueda e investigación y es exclusiva de Nod Krai. Néfer siempre está acompañada de su gato Ashru, que además también cumple encargos sencillos como la entrega de mensajes privados.

  • Disco Lunar: Dendro
  • Arma: Catalizador
  • Constelación: Ludus Latrunculorum

En batalla, Néfer tiene el rol de DPS elemental Dendro. También puede servir como sub-DPS de acuerdo a su ‘build’.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de la versión 6.1 (Luna II) de Genshin Impact con Néfer?

Si no hay cambios en la actual agenda de lanzamientos, la versión 6.1 (Luna II) con el ‘banner’ de Néfer debería está disponible en Genshin Impact desde la noche del martes 21 de octubre de 2025.

De momento no sabemos sí ella será el único personaje nuevo de esa versión. Pronto lo confirmaremos.

