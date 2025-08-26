El nuevo Skate por fin tiene fecha de lanzamiento… en acceso anticipado

Han pasado más de cinco años desde que Electronic Arts anunció que estaba preparando un nuevo juego de su serie de títulos de patinaje Skate y por fin vamos a poder probarlo. En total, han pasado 15 años desde la última entrega de esta saga y estamos muy interesados en ver que tiene para ofrecernos el regreso del sistema «Flick-it» y su mundo abierto ahora que los títulos de Tony Hawk también han tenido un regreso triunfal en forma de ‘remakes’. El nuevo Skate ya tiene fecha de lanzamiento, pero lo hará mediante «acceso anticipado» y no sabemos aún cuándo estará lista la versión 1.0.

La revelación de la fecha se dio junto al estreno de un nuevo tráiler. Este nos da una muestra de cómo será la loca jugabilidad en la ficticia ciudad San Vansterdam: una combinación de San Francisco, Vancouver y Amsterdam.

Como pudieron ver, la fecha de lanzamiento del nuevo Skate en acceso anticipado será el martes 16 de septiembre de 2025. Será un juego gratis y podremos disfrutarlo en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y en PC mediante Steam, Epic Games Store e EA App. Tendrá juego cruzado (‘crossplay’) entre todas estas plataformas.

Si no conocían la serie skate. deben saber que este será un juego multijugador de patineta (‘skateboarding’) en un mundo abierto que podemos explorar para encontrar lugares especiales para patinar, hacer trucos increíbles y competir. El sistema Flick-It que ya habíamos mencionado se refiere a las mecánicas de trucos que se hacen moviendo las palancas (análogos) del control.

Ya veremos qué tal resulta este «revival» de la saga. Tememos que al ser un título «free-to-play» pueda abusar de las microtransacciones, pero si logra encontrar un buen equilibrio con su monetización puede convertirse en un gran éxito.