Dontnod, el aclamado estudio que nos trajo impactantes historias como Life is Strange y Tell Me Why, traerá su más reciente juego narrativo, Twin Mirror, el primer día de diciembre para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Twin Mirror cuenta la historia del ex investigador periodístico Sam Higgs, quien regresa a su pueblo natal —Basswood, Virginia del Oeste— luego del fallecimiento de un amigo. En este aparentemente pacífico pueblo, se desata un thriller psicológico que tiene el sello tradicional de Dontnod.

Junto a los extraños eventos que le dan sabor a esta historia, la exploración ahora estará vinculada al sistema de un palacio mental. Aquí Sam, y su mucho más interesante personalidad alterna, Double, podrán revisar pistas y devolver el tiempo para resolver el misterio que envuelve a Basswood.

El juego hace reminiscencia a otros títulos de misterio en un pueblo con un trasfondo sobrenatural como el aclamado Alan Wake. Sin embargo, Twin Mirror se destaca por una narrativa profunda y compleja.

A diferencia de otros títulos de Dontnod, Twin Mirror no seguirá el formato episódico y los aficionados podrán disfrutar de la historia de principio a fin. El juego estará de forma exclusiva en Epic Games Store en PC por un año.

Vía: Eurogamer