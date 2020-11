El proyecto Song Machine de Gorillaz nos vuelve a mostrar una ambientación inspirada en los videojuegos. Su más reciente videoclip, The Valley of the Pagans fue creado en su totalidad dentro del juego Grand Theft Auto V. El video transporta al cuarteto animado a las caóticas calles de Los Santos para dar un paseo.

Además de la clásica lírica de Damon Albarn interpretando al cantante de Gorillaz, 2-D; Beck —el maestro del estilo lo-fi— se une a la canción desde una videollamada por medio de un celular iFruit. Uno de los icónicos dispositivos que se usan en GTA V.

El video consiste de ritmos relajados mientras que los Gorillaz conducen por Los Santos en su Declasse Vigero. Entre los semáforos ignorados y el frenesí vehicular causado por Noodle, se entrelazan un conjunto de tomas panorámicas de la ciudad. Las crípticas letras de la canción hacen alusión a la realidad simulada. Sí, buena suerte tratando de asociar Grand Theft Auto V con los paganos.

Gorillaz ya había tenido una aproximación a los videojuegos con PAC-MAN, el quinto video de Song Machine que tuvo la participación del rapero ScHoolboy Q. Bajo las condiciones causadas por la pandemia, el rumbo que ha tomado Gorillaz ha sido un poco más enfocado en escenarios cerrados o virtuales, por aquello del distanciamiento social.

Vía: PC Gamer